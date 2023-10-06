Компания АО «Кузбассэнерго» и Генпрокуратура РФ заключили соглашение по урегулированию ситуации, связанной с акциями АО «СИБЭКО». Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

«По результатам стороны отказались от дальнейшего рассмотрения дела в суде. Определенные в рамках соглашения финансовые средства АО «Кузбассэнерго» направлены на социальную благотворительность в сфере образования и просвещения детей», — говорится в сообщении.

По данным сервиса Rusprofile, учредителем АО «Сибирская энергетическая компания» является Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации. Основной вид деятельности — производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций. Управляющей организацией СИБЭКО является ООО «Сибирская генерирующая компания»

Напомним, что 14 сентября в Свердловском районном суде города Красноярска состоялось предварительное судебное заседание по иску заместителя Генерального прокурора России против бизнесмена Андрея Мельниченко и компаний АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания» и Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации.

Иск был подан в отношении энергетических активов, которые были куплены у структур экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Генеральная прокуратура требовала взыскания с Андрея Мельниченко, «Хакасской сервисно-ремонтной компании» и «Кузбассэнерго» акций «Сибирской энергетической компании» (СИБЭКО) в пользу государства.

Согласно информации из картотеки суда, в настоящее время производство по делу прекращено, имеется вступившее в законную силу решение суда.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что суд в Кузбассе обратил в доход государства имущество чиновника на сумму свыше 16 млн рублей.