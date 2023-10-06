Исполняющий обязанности прокурора города Новосибирска Виталий Зулин совместно с прокурором Кировского района Анатолием Стафиевским и представителями мэрии проинспектировали ведение работ по достройке домов в микрорайоне «Просторный». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Степень строительной готовности объектов почти 80%, что ниже планируемого», — говорится в сообщении. В целях недопущения срыва сроков сдачи домов в эксплуатацию застройщику ООО «Дискус — Строй» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Напомним, что глава ГК «Дискус» Алексей Джулай, ставший фигурантом уголовного дела о нарушении прав дольщиков и задержанный в середине апреля, в начале мая этого года подписал с мэрией Новосибирска и областным правительством дорожную карту, в которой были обозначены сроки завершения всех работ по долгостроям «Дискуса». Последние дома, согласно этому документу, должны встретить своих жильцов не позднее конца 2024 года.

Проблемы, связанные с завершением строительства жилых домов группы компаний «Дискус», стали объектом пристального внимания депутатов Совета депутатов Новосибирска во время заседания постоянной комиссии по градостроительству мэрии города 18 сентября текущего года.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске завершено строительство долгостроя на улице Зорге.