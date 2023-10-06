Директор одной из управляющих компаний Железногорска признан виновным в причинении имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации на сумму свыше восьми миллионов рублей. Наказанием для него стал условный срок. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Управления МВД по Красноярскому краю.

Сообщается, что осужденный руководитель организации в течение 10 месяцев практически не оплачивал услуги ресурсоснабжающей компании, которая выполняла свои обязательства в полном объеме. При этом жильцы обслуживаемых УК домов регулярно оплачивали все коммунальные платежи, но деньги, в конечном итоге до адресата не доходили.

Как выяснили следователи, осужденный перечислял контрагенту лишь малую часть денежных средств, а остальное тратил на финансово-хозяйственную деятельность своего учреждения. Суд, рассмотрев материалы дела, счел фигуранта виновным в нанесении имущественного ущерба на более, чем 8 миллионов рублей и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

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