В Шерегеше появится новый горнолыжный комплекс

В 2024 году на горе Утуя в Шерегеше начнут строить новый горнолыжный комплекс. Проект по созданию городка в секторе Е губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обсудил с управляющим партнером АФК «Система» Александром Швейном, сообщают в пресс-центре правительства региона.

«Важно, что концепция этого комплекса отлично вписывается в ландшафт Горной Шории. В нем учтены различные запросы приезжающих и предусмотрены зоны как для активного отдыха, так и для релакса, прогулочные экотропы. Нужно сделать на территории искусственный водоем, чтобы это место было привлекательным для туристов и в летный период, с водными развлечениями и рыбалкой», — отметил Сергей Цивилев.

Предложенную инвестором концепцию утвердили с учетом внесенных губернатором корректировок. До конца года будет подготовлен финальный мастер-план застройки на площади в 100 гектаров. Половина планируемых посетителей будет размещаться в отеле, еще столько же туристов смогут жить в коттеджах. Для проведения конференций и форумов построят конгресс-центр. На въезде в комплекс будут размещены две вертолетные площадки и большая автомобильная парковка, а по территории можно будет перемещаться только на электромобилях или пешком. Также построят банный комплекс, магазины, кафе, общежитие для персонала.

Как отметил инвестор проекта, весь комплекс будет выполнен в экостиле. Здания и интерьер помещений будут исполнены в оттенках природных цветов, с максимальным остеклением, чтобы подчеркнуть красоту первозданных горных пейзажей и максимально наполнить окружающей красотой все пространство.

ПАО АФК «Система» и правительство Кузбасса заключили соглашение о сотрудничестве весной этого года. Документ предусматривает строительство компанией Cosmos Hotel Group туристического комплекса на горе Утуя.

Напомним, что в 2018 году кемеровский бизнесмен Александр Юган продал сектор Е группе новосибирских предпринимателей во главе с управляющим партнером АФК «Система» Вадимом Кулубековым. Ранее одним из инвесторов проекта также был основатель сети спортивных центров Coober Никита Слесаренко.