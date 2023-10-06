Впервые за долгое время в Новосибирске одновременно ведутся восстановительные работы большого числа тротуаров. Всего за теплый период в городе обновят 108 объектов на общую сумму 200 млн рублей (150 млн рублей из городского бюджета и 50 млн рублей — из областного). Это самый масштабный объем работ за последние годы. Процесс восстановления тротуара на проспекте Димитрова в центре города лично проинспектировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В 2023 году объем безвозмездных поступлений в бюджет Новосибирска, по информации мэрии, превысил 51 млрд рублей. Это в полтора раза больше средств, привлеченных в прошлом году. Связано это в первую очередь с участием города в реализации федеральных и региональных проектов, на которые удается привлекать средства бюджетов разных уровней. Рост безвозмездных поступлений в этом году позволил расширить фронт благоустроительных работ в мегаполисе.

Привлеченные средства в том числе были направлены на ремонт 63 участков городской улично-дорожной сети общей протяженностью 60 км на сумму более 3 млрд рублей. Кроме того, на треть увеличилось финансирование дорог частного сектора, что позволило отремонтировать 78 участков на общую сумму 150 млн рублей. Впервые за долгое время проходит и масштабный ремонт мостов и путепроводов — работы выполняются на 10 объектах.

Также в Новосибирске этим летом удалось направить 200 млн рублей на ремонты тротуаров. Покрытия пешеходных зон, на которые часто жаловались горожане, приводят в порядок одновременно в разных частях мегаполиса. Общее число тротуаров, восстановлением которых занимаются подрядчики по контрактам с МКУ «Управление дорожного строительства», — 108.

По словам начальника МКУ «Управление дорожного строительства» Виктора Хихлова, последние в этом сезоне контракты мэрия заключила 4 сентября — после того, как было принято решение выделить дополнительные средства из городского бюджета в сумме 32 млн рублей. На эти средства запланировано отремонтировать до середины октября 13 объектов. Восемь из них на сегодняшний день уже завершили, по пяти пока ведутся работы, в том числе на проспекте Димитрова в центральной части города. 3 октября мэр Анатолий Локоть провел выездное совещание на одном из таких участках — рядом с лицеем № 22 «Надежда Сибири». Когда здесь последний раз обновляли пешеходную зону, не могут сказать ни живущие рядом горожане, ни специалисты.

«Когда тут делали ремонт тротуара, никто уже даже не помнит. Важность этого участка прежде всего в том, что это подход к лицею № 22, то есть речь идет о безопасности передвижения для учеников. Развороченный тротуар, конечно, никак с этой задачей не согласуется. Кроме того, это центр города, здесь очень высокий пешеходный трафик движения — от Вокзальной магистрали до площади Кондратюка», — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, подчеркнув, что доволен графиком выполнения восстановительных работ на всех тротуарах в городе в этом году.

Также, комментируя состояние тротуаров на проспекте Димитрова, градоначальник обратил внимание на то, что пешеходная зона в некоторых местах используется для стоянки автомобилей.

«Это неправильно. Наверное, такая ситуация сложилось в силу разных причин. Возможно, придомовая территория не позволяет разместить все автомобили. Но для обеспечения безопасности пешеходов и соблюдения правил дорожного движения, конечно, это нужно исправлять. Будем встречаться с жителями, ставить задачи дорожникам», — подчеркнул мэр.

Отметим, что контрактом, заключенным мэрией города, предусмотрены ремонт и восстановление тротуара на четырех отдельных участках вдоль проспекта Димитрова и вблизи площади Кондратюка. Первый участок начинается от Вокзальной магистрали до бывшего здания «Сибмоста». Территорию напротив самого здания подрядчики пропустили — ранее здесь была уложена плитка, которая находится в хорошем состоянии. Второй ремонтируемый участок проходит вдоль лицея. Третий соединяет проспект Димитрова с улицей Советской, а четвертый расположен напротив жилого дома на площади Кондратюка — здесь подрядчики уже успели закатать асфальт.

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Общая протяженность участков — 450 м, площадь ремонта — 1500 кв. м. Стоимость работ — 3,9 млн рублей. Подрядчик приступил к работам 22 сентября, а завершить их планирует 13 октября. Гарантийный срок на выполненные работы составит 4 года.

Следующим этапом власти города будут решать вопросы благоустройства рядом с отремонтированными тротуарами, которые не входят в сегодняшний фронт работ и не предусмотрены текущими контрактами. В частности, специалисты мэрии обратят внимание на покосившиеся ржавые ограждения рядом с лицеем № 22 «Надежда Сибири». Когда-то ограда была установлена в целях обеспечения безопасности школьников. Но на сегодня объект свою роль уже исчерпал — в городе применяют новые способы отделить автомобильную дорогу от тротуара, в том числе при помощи более эстетичной и экологичной ограды — насаждений из кустарников. Возможно, именно такой вариант создания безопасной среды для школьников используют и в рассматриваемом случае.