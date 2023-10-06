В Новосибирске открылись два новых ресторана грузинской кухни

На Вокзальной магистрали на месте ресторана «Чучвара» открылся ресторан грузинской кухни «Сулугули». Кроме того, ресторан грузинской кухни «Дядя Вано» запустился в торговом центре «Сибирский Молл» на улице Фрунзе.

Информацию о запуске «Сулугули» «Континенту Сибирь» сообщили в компании «Ясно рестораны» (Park Café, «Горячий Цех», TWENTY-TWO, «Хочу Пури», «Баклажани», «Хлеб и Нино», «Чучвара»).

«Нами было принято решение трансформировать восточную концепцию «Чучвара, Мангал и Печи» в грузинскую. Восточные акценты меню и интерьера сдвинутся в сторону Грузии. Бренд-шеф останется прежним ─ это Аваз Махкамов», ─ отметили «Континенту Сибирь» в компании «Ясно рестораны». Стоит отметить, что Аваз Махкамов также продолжит заниматься ресторанами «Баклажани», «Хлеб и Нино» и «Хочу Пури». Другие новосибирские рестораны «Чучвара» не будут переформатированы в «Сулугули». Речь только о ресторане на Вокзальной магистрали.

Также 6 октября появилась информация о том, что на третьем этаже торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл» открылся новый ресторан грузинской кухни «Дядя Вано» общей площадью 368,3 кв.м. Заведение, рассчитанное на 130 посадочных мест, предлагает гостям традиционные блюда, приготовленные на открытой кухне, включая хинкали и хачапури. Ресторан, как следует из объявления о поиске вакансий, запущен компанией «Стройинжиниринг».

Напомним, что ранее стало известно о запуске заведения грузинской кухни в здании на Красном проспекте около часовни. Его открывают рестораторы из Якутии.