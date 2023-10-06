Первая очередь транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Сибирский» запущена в Новосибирской области. Запуск этого терминала позволит нарастить объёмы перевозок на Транссибе грузов в контейнерах и ускорит доставку импорта с Дальнего Востока. Терминал в Новосибирской области с возможностью обрабатывать полносоставные контейнерные поезда станет крупнейшим в Сибири.

Первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов, помощник президента РФ Игорь Левитин, полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, председатель совета директоров ООО «Новосибирский транспортный терминал» Александр Кахидзе приняли участие в церемонии, посвящённой запуску этого масштабного проекта и отметили его стратегическое значение.

«Развертывание инфраструктуры международных транспортных коридоров сегодня находится в особом фокусе внимания правительства России. Состоявший сегодня запуск крупномасштабного ТЛЦ в Новосибирской области является одним из важных этапов этой системной работы. Всего в рамках ведомственного проекта до конца 2024-го года запланировано строительство и модернизация 30 крупных логистических центров в разных регионах страны. Рассчитываем, что открытие этого нового терминала позволит существенно нарастить объёмы контейнерных перевозок в восточном направлении», — подчеркнул Андрей Белоусов.

Андрей Травников подчеркнул масштаб и значимость нового ТЛЦ для развития региона: «Впервые на территории области создается контейнерный терминал, в котором сразу в технологию заложена возможность обработки полувагонов, перегрузки контейнеров в этих видах вагонов. Для нашего региона особенно важно место выбора реализации этого проекта. Мы находимся на территории ПЛП, здесь уже действуют более 30 предприятий, промышленных и логистических, с оборотом 55 млрд рублей в год. И действующие и будущие резиденты заинтересованы в появлении этой инфраструктуры, возможности использования такой удобной тары, такого способа отправки и получения грузов, как контейнер. В новейшей истории нашей страны на территории Новосибирской области, это крупнейший железнодорожный проект», — заявил Андрей Травников.

Ядро ТЛЦ – современный контейнерный терминал с развитой железнодорожной инфраструктурой, способной обеспечивать одновременное обслуживание нескольких полносоставных контейнерных поездов. Как доложил Александр Кахидзе, после завершения строительства в 2025 году мощность терминала на полное развитие составит 1 млн ДФЭ в год. Общий объём инвестиций в проект – более 15 млрд рублей.

В условиях переориентации грузопотоков и инфраструктурных ограничений ТЛЦ «Сибирский» станет ключевым на Транссибе грузовым хабом, на котором будет сконцентрирована обработка контейнерных поездов в полувагонах с перегрузкой на фитинговые платформы. До конца года терминал сможет принимать до пяти контейнерных поездов с полувагонами в сутки, а к 2025 году – 15 поездов ежесуточно.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирской области появится первая особая экономическая зона.