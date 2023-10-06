Здание новосибирского ЦУМа сменит собственника

Как стало известно «Континенту Сибирь», здание ЦУМа в Новосибирске перейдет к новым владельцам. По предварительным данным, покупателем может стать крупнейший застройщик города — ГК «Расцветай».



По информации источника «Континента Сибирь», владельцы ЦУМа приступили к расчистке земельного участка — уже на следующей неделе ожидается снос павильонов рядом с ЦУМом, включая «Уйгурскую кухню». Такие действия, как сообщил источник, связаны с предстоящей продажей объекта.

«Мы действительно расчищаем земельный участок для последующего использования, — сообщил «Континенту Сибирь» один из собственников здания Александр Большаков. — К нам периодически поступают предложения от разных компаний по совместному использованию или продаже объекта. Не имеет смысла комментировать все такие предложения».

Информацию о том, что объект был выставлен на продажу, изданию подтвердил и Эдуард Герлин, который является владельцем здания ЦУМа. «Все павильоны, находящиеся на территории ЦУМа, будут снесены в конце следующей неделе. В том числе «Уйгурская кухня». Это предусматривалось планом реконструкции и капитального ремонта здания еще полтора года назад. Редевелопмент нужен для того, чтобы здание стало новой точкой притяжения горожан», — пояснил Эдуард Герлин.

Он уточнил, что арендаторы оповещены о сносе павильонов. Часть из них будет перенесена в помещение. Такие арендаторы, как «Уйгурская кухня», переедут в новое помещение или самостоятельно найдут арендаторов — сейчас идет процесс согласования. «Мы будем делать совершенно новый вид здания снаружи и внутри его, а также благоустройство вокруг. Проект уже готов», — отметил собеседник издания.

По словам источника «Континента Сибирь», все эти действия связаны с предстоящей сменой владельца ЦУМа. Новым собственником, по предварительным данным, должен стать крупнейший застройщик города — ГК «Расцветай». Эдуард Герлин отказался давать комментарий по поводу покупателя объекта. Пресс-секретарь ГК «Расцветай» Анастасия Степанова в ответ на запрос «Континента Сибирь» уточнила, что не обладает информацией по поводу сделки.

Напомним, что в мае 2023 года началась реконструкция ЦУМа. Предполагалось, что обновленное здание торгового центра сможет привлечь новые категории арендаторов, среди которых в том числе ресторан «Магадан» известного российского ресторатора Аркадия Новикова.

Информация о реконструкции ЦУМа фигурировала в деловых кругах Новосибирска после смены владельцев этого здания в 2016 году. В частности, первоначально планировалось, что ЦУМ уже к концу 2017 года превратится в современный и многофункциональный комплекс с торговыми площадями, ресторанами и художественной галереей. В 2017 году были анонсированы планы по возможному сносу ЦУМа и дальнейшему строительству на его месте в 2018 году нового торгового центра. Однако эти намерения не были реализованы. В 2020 году появилась очередная информация о возможной реконструкции ЦУМа и открытии на его площадке фудмолла, супермаркета SPAR и коворкинги. Однако этот проект не был воплощен.



«Континент Сибирь» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.