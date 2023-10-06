Современные, оснащенные и комфортные машины скорой медицинской помощи получили центральные районные и городские больницы Новосибирской области. Большинство из них будут работать в медицинских учреждениях в черте Новосибирска. Информацию об этом опубликовал пресс-центр областного правительства.

Врио заместителя Губернатора Сергей Нелюбов 6 октября вручил ключи от 17 новых автомобилей скорой медицинской помощи представителям 15 медицинских учреждений региона. Также для нужд медицинских учреждений города Новосибирска за счет бюджетных средств приобретено и передано 49 легковых автомобилей. Нелюбов подчеркнул что правительством региона постоянно ведется работа по своевременному обновлению парка автомобилей скорой помощи. За минувшие пять лет служба за счет областного и федерального бюджетов получила 226 единиц специализированного автотранспорта. До конца года, помимо 17 уже переданных машин скорой медицинской помощи, поступят еще 30 автомобилей.

«У службы скорой медицинской помощи и в областном центре, и в самых удаленных районах нашего региона должны быть современные, хорошо оснащенные, комфортные машины – от этой составляющей напрямую зависит спасение жизней жителей Новосибирской области. Правительство региона делает все возможное, чтобы парк автомобилей скорой помощи своевременно обновлялся. От всей души поздравляю с этим событием врачей, фельдшеров, водителей. Обновление автомобильного парка накануне сезонного подъема заболеваемости ОРВИ, когда неизбежно вырастет количество обращений в поликлиники и скорую помощь, безусловно, поможет вам в вашем непростой, но очень важном труде», – отметил врио замгубернатора.

Переданные 17 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» отправятся в Бердск, Обь, Линево, Кольцово, Искитимский, Баганский, Карасукский, Колыванский, Кочковский, Куйбышевский, Кыштовский, Северный, Сузунский, Убинский и Черепановский районы.

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