Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор в отношении бывшего директора заводов «Сибсельмаш» и «Сибэлектротерм» Олега Утиралова, осужденного по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Апелляционным определением Новосибирского областного суда от 06 октября 2023 года оставлен без изменения приговор Кировского районного суда города Новосибирска от 30 июня 2023 года в отношении Олега Утиралова по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отмечают, что в судебном заседании Утиралов вину не признал.

Как установил Кировский районный суд Новосибирска, в период с 3 октября 2016 года по 30 апреля 2017 года Олег Утиралов, на тот момент занимавший пост советника генерального директора ОАО «Сибэлектротерм», путем злоупотребления доверием похитил денежные средства завода в размере 1 900 000 рублей. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, со штрафом в размере 500 000 рублей.

Напомним, что Олег Утиралов был задержан в сентябре 2020 года, ему вменяли нарушение части четвертой ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в крупном размере). Детали уголовного дела не раскрывались. В 2016 году бывший топ-менеджер «Сибсельмаша» Олег Утиралов и руководитель ЗАО «СибТрансУголь» Андрей Шмаков были признаны виновными в мошенничестве с векселями «Сибсельмаша» и получили условный срок.

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