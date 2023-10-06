«Росгосстрах» отмечает 102-ую годовщину основания компании ростом сборов по страхованию жилья

Старейшая и одна из самых известных страховых компаний нашей страны «Росгосстрах» отмечает сегодня очередную, уже 102-ю годовщину со дня своего основания. 6 октября 1921 года был подписан декрет Совета народных комиссаров РСФСР о создании системы государственного имущественного страхования и тем самым основан Госстрах, прямым наследником и хранителем лучших традиций которого является «Росгосстрах». Традиционно день рождения «Росгосстраха» в России отмечается как День страховщика, поскольку развитие страховой отрасли в нашей стране неразрывно связано с историей этой компании.

На протяжении всей своей более чем вековой истории Госстрах/«Росгосстрах» оставался народным страховщиком, активно работая с самыми массовыми видами — страхованием жилья и имущества граждан, а в последние два десятилетия еще и со страхованием гражданской ответственности автомобилистов. И сегодня компания, имеющая около 1500 точек присутствия в населенных пунктах по всей России, остается в числе лидеров рынка по этим направлениям. Сегодня у «Росгосстраха» более 6,5 млн клиентов — физических лиц, это сравнимо с населением Санкт-Петербурга или Краснодарского края вместе с Адыгеей.

«Завершается 102-й год компании, и мы уверенно смотрим в завтрашний день. У нас хорошие финансовые результаты и рост по всем каналам продаж. Мы показываем рынку, что «Росгосстрах» не собирается сдавать позиции в сегменте моторного страхования: сегодня наша доля в ОСАГО уже 10%, и это не предел. Мы возвращаем объемы в каско и наращиваем сборы в историческом для нас страховании имущества физических лиц, — отметил в своем праздничном обращении по случаю Дня страховщика генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Максим Шепелев. — Но главным нашим достижением остается доверие клиентов, которое мы подкрепляем каждый день. Достаточно вспомнить Сосьву, Курган и другие места чрезвычайных ситуаций, где мы в этом году без промедления помогли сотням людей вернуться к нормальной жизни. Это то, ради чего мы работаем».

В первом полугодии 2023 года сборы «Росгосстраха» составили 39,7 млрд рублей, что на 15,7% больше чем за аналогичный период годом ранее. Чистая прибыль компании по ОСБУ составила около 2,2 млрд рублей. Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» в августе подтвердило рейтинг финансовой надежности «Росгосстраха» на уровне ruAA, прогноз по рейтингу стабильный.

Во втором веке своей истории «Росгосстрах» сохраняет стремление к развитию и старается соответствовать веяниям времени. Компания продолжает реализацию программы цифровой трансформации и импортозамещения, готовит к запуску новое объединенное цифровое решение для взаимодействия с клиентами и страховыми агентами, развивает дистанционное урегулирование убытков.

«Оставаясь старейшим страховщиком на российском рынке, «Росгосстрах» не теряет молодости духа. Мы хотим быть гибкими, современными, умеющими быстро принимать правильные решения в интересах наших клиентов и бизнеса, — подчеркивает Максим Шепелев. — В этом году мы стали частью финансовой группы ВТБ — одной из крупнейших в России. Такое партнерство будет отличной базой для дальнейшего развития компании на годы вперед».

Справка. ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2023 года система «Росгосстрах» отмечает 102 года со дня своего создания.

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