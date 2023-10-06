В Новосибирске на конференции «На уровне концепции» обсудят актуальные решения для креативного бизнеса

В Новосибирске 18 октября 2023 года на площадке отеля Domina состоится большая конференция для бизнеса «На уровне концепции», посвященная маркетингу и рекламно-креативной индустрии. Организатором мероприятия выступают агентства Wow, «Мелехов и Филюрин», Idea Nova и «Два слова». Партнер конференции — Российская Академия Рекламы АКАР.

На мероприятии представители креативного бизнеса поделятся актуальными кейсами на тему того, как в современных реалиях эффективно работать синдикатам фрилансеров, агентствам и инхаус командам.

«Мы задумали конференцию в 2022 году, но произошло все, что могло — и стало ясно, что сейчас не время. Не время собирать людей, не время привозить крутых спикеров, не время трать собственное время… Но всегда можно сказать, что «сейчас не время». Поэтому мы собрали волю в кулак, и решились делать ее сейчас. Договорились с монстрами индустрии, а также добавили управленческий блок, чтобы коллегам было можно жить и работать лучше», ─ пояснил в соцсетях соорганизатор конференции, директор по развитию агентства «Мелехов и Филюрин» Владимир Томко.

Программа конференции разделена на три крупных блока. Первый — «бэк-офис», посвященный юридическим вопросам, управлению финансами, кадровому голоду и стратегическому планированию. Второй — «фронт-офис», в рамках которого будет обсуждаться продажа креативных услуг, как креативным командам продвигать себя и строить клиентский сервис. Третьим блоком будет «продакшн»: стоит ли учиться быть креативным, что делать с брендингом и что происходит со сферой диджитал.

В числе спикеров мероприятия заявлены академик Российской Академии Рекламы АКАР Влад Ситников, управляющий партнёр агентства Plenum Илья Лазученков, сооснователь агентства Friends Moscow Максим Пономарев, арт-директор студии дизайна Feelfactory Данил Карташев, и другие. Узнать подробнее о спикерах, темах их выступлений и приобрести билеты можно на сайте.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, какую из проводимых в Новосибирске бизнес-конференций признали лучшей с точки зрения контента и организации.

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