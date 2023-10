Новосибирская пиццерия Via Margarita станет сетью

Ресторан Via Margarita откроется на 4 этаже торгово-развлекательного центра «Галерея-Новосибирск». Об этом свидетельствует баннер, размещенный в самом ТРЦ. Первая пиццерия Via Margarita была запущена весной 2023 года ресторатором Максимом Ковязиным на проспекте Карла Маркса.

Напомним, что группа компаний Neko, возглавляемая Максимом Ковязиным, развивает заведения под брендами No Spicy (паназиатская кухня), Via Margarita (итальянская кухня), Nuts Café (кафе-кондитерская). Первую пиццерию под брендом Via Margarita ресторатор запустил весной 2023 года на проспекте Маркса недалеко от площади Лыщинского рядом с рестораном No Spicy.

Также в этом году ГК Neko открыла ресторан No Spicy на 4 этаже ТРЦ «Галерея-Новосибирск». Рядом с этим заведением корреспондент «Континента Сибирь» обнаружил баннер о грядущем открытии Via Margarita. Пиццерия будет располагаться рядом со входом в кинотеатр «Каро-фильм».

Ранее на этом месте располагалась франчайзинговая кофейня Travelers Coffee. Ее собственниками, по словам участников рынка, является Александр и Светлана Ильины, которые также управляют кофейней «Шоколадница» на первом этаже торгового центра. На этой неделе появилась информация о вероятном уходе «Шоколадницы» из Новосибирска.

Что касается Travelers Coffee, то после острого корпоративного конфликта, о котором не раз писал «Континент Сибирь», в Новосибирской области, по данным 2ГИС, на сегодня работают 3 кофейни под этим брендом.

Также стоит отметить, что 6 октября появилась информация о том, что на третьем этаже торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл» открылся новый ресторан грузинской кухни «Дядя Вано» общей площадью 368,3 кв.м. Заведение, рассчитанное на 130 посадочных мест, предлагает гостям традиционные блюда, приготовленные на открытой кухне, включая хинкали и хачапури. Ресторан, как следует из объявления о поиске вакансий, запущен компанией «Стройинжиниринг».