УК «Кузбассразрезуголь» (КРУ) вошла в число российских компаний с высоким I уровнем ESG-индекса. Он составлен кредитным рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) и оценивает деятельность 114 российских компаний в области устойчивого развития, учитывая более ста различных критериев. Информацией об этом поделилась пресс-служба КРУ.

ESG-индекс российского бизнеса от рейтингового агентства НКР — это список компаний, составленный на основании оценки их ESG-профиля. Для расчета индекса используются данные, полученные в результате анкетирования. Среди оцениваемых критериев — инвестиции в природоохранные технологии, финансирование экологических и социальных проектов, соблюдение трудовых норм, возможности для развития сотрудников компании и другие факторы. В зависимости от набранных баллов компании распределили между тремя уровнями соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам: средний, выше среднего, высокий. В группу первого уровня вошли 38 российских компаний, пять из которых работают в сфере добычи полезных ископаемых, в том числе УК «Кузбассразрезуголь».

«Кузбассразрезуголь» является социально ориентированной компанией, надежным работодателем и ответственным недропользователем. Наивысшая оценка ESG-показателей в рамках независимого индекса это подтверждает. Мы придерживаемся комплексного подхода при реализации нашей природоохранной и социальной политики, учитываем интересы сотрудников, жителей территорий присутствия и органов власти. Осознавая степень своей ответственности за устойчивое развитие региона в целом, стремимся создавать комфортные условия труда, развивать социальную инфраструктуру региона и применять наилучшие доступные технологии для сохранения окружающей среды», – отметил генеральный директор УК «Кузбассразрезуголь» Станислав Матва.

Эксперты НКР второй год подряд включают УК «Кузбассразрезуголь» в группу компаний с самыми высокими ESG-индексом. Новый рейтинг учитывал результаты работы российских предприятий за 2022 год. В прошлом году «Кузбассразрезуголь» вдвое увеличил затраты на охрану окружающей среды, снизил долю использования пресной воды и уровень загрязнения сточных вод. Кроме того, возросли расходы на социальные проекты и благотворительность.