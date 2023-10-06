В Новосибирской области зафиксирован рекордный спрос на новостройки

По итогам сентября 2023 года в Новосибирской области зафиксирован наибольший показатель регистрации договоров первичного рынка недвижимости за всю историю. В целом за месяц зарегистрировано 6164 договора, сообщает региональное Управление Росреестра.

Всего за 9 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 30635 договоров на покупку недвижимости в новостройках, что является рекордным показателем за последние 7 лет. Основным драйвером годового роста количества сделок на первичном рынке стал третий квартал, давший прирост к аналогичному периоду прошлого года 144%. Всего в этом квартале зарегистрировано 14438 договоров на новостройки.

Среди районов Новосибирска лидирует по количеству таких сделок Октябрьский район — 8,9 тысяч договоров, что составляет 29% от городского количества регистраций первичного рынка недвижимости. Среди районов области больше всего договоров заключено в Новосибирском районе — более 3,5 тысяч.

Кроме того, Новосибирская область лидирует по количеству проданных новостроек в Сибирском федеральном округе — 45% от общего числа регистраций в 10 регионах округа. На втором месте по этому показателю Красноярский край — 17%.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, почему рекордные объемы строительства жилья не приводят к снижению цен в Новосибирской области.