Позитивный опыт развития Сузунского района благодаря госпрограммам и нацпроектам представлен на 25-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2023». Губернатор Новосибирской области Травников рассказал о достижениях в этом направлении премьер-министру Мишустину. Информацией об этом поделился пресс-центр регионального правительства.

Сегодня в работе выставки принял участие председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут представили Михаилу Мишустину лучшие практики участия в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» на примере опорного населённого пункта — рабочего посёлка Сузун. За три года участия в данной программе регион только по направлению «Современный облик сельских территорий» привлёк на развитие более 3,7 млрд рублей.

«В Сузунском районе – а это не единственный пример в Новосибирской области – достойный результат. Прирост и бюджетных, и инвестиционных показателей, развитие смежных отраслей, например, увеличение турпотока. Но самое главное — за счёт реализации КРСТ в районе — прирост экономически активного населения. Туда стали приезжать не для того, чтобы комфортно пенсию провести, а чтобы жить и работать. И мне кажется, это самый главный результат такого комплексного подхода реализации КРСТ вместе с другими национальными проектами и региональными программами», — сказал Андрей Травников.

За последние годы на территории Сузунского района реализовано более 87 мероприятий, финансируемых из средств более чем 20 программ и проектов. Вложения в социальную и инженерную инфраструктуру за пять лет превысили отметку в 2,3 млрд рублей. Это и благоустройство общественных территорий, и строительство детских садов, объектов здравоохранения, котельных. К тому же, сегодня Сузунский район – территория, открытая для инвестиций. За предыдущие пять лет их объем более чем удвоился — с 1,16 млрд рублей в 2018 году до 2,7 млрд рублей в 2022-м.

Ещё одним примером активного участия районов в программах комплексного развития можно назвать Маслянинский район. Сегодня это одна из динамично развивающихся сельских территорий Новосибирской области. Объём валовой продукции сельского хозяйства в 2022 году там вырос почти на 30 процентов по сравнению с уровнем 2021 года и составил 5,6 млрд рублей. При этом, 41,6% валового продукта района приходится на долю малого бизнеса, а количество сотрудников малых предприятий с 2021 года выросло на 11%.