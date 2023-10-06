Руководитель одного из учебных учреждений Иркутской области, муниципальный депутат и еще два человека попали в число подозреваемых по уголовному делу о взятке. Директор техникума арестован, остальные — под подпиской о невыезде. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Иркутской области.

По данным следствия, в 2021 году нынешний депутат думы Раздольинского сельского поселения через посредника передал руководителю Усольского индустриального техникума взятку за получение диплома без прохождения обучения и аттестации.

Директору техникума народный избранник предназначалось 40 тысяч рублей. Посредник продолжил цепочку передачи денег через секретаря учебного заведения, но при этом уполовинил сумму — и передал только 20 тысяч. Секретарь, в свою очередь, передал деньги директору учреждения, но сумма при этом снова уменьшилась — на стол руководителю техникума легло лишь 15 тысяч рублей.

На данный момент являющийся депутатом взяткодатель, посредник и секретарь учебного заведения находятся под подпиской о невыезде, конечному получателю взятки мерой пресечения избрали арест. В зависимости от роли каждого из фигурантов им вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Следователи и полицейские провели обыски в домах и на местах работы подозреваемых. Устанавливаются аналогичные факты преступной деятельности.

Ранее мы сообщали о том, что в Красноярской области бывшего следователя полиции отправили в колонию строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.