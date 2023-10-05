В Омске возбуждено уголовное дело о хищении 17 млн рублей при капремонте жилого дома

В Омске расследуется уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на проведение капитального ремонта многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры России по Сибирскому федеральному округу.

«Установлено, что в 2019 году товарищество собственников жилья «Маркса 38» получило из городского бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту фасада и крыши дома № 38 по пр. К. Маркса в городе Омске.

В рамках использования субсидии работниками ТСН и ООО «Стройматериалы», в том числе из числа их руководства, похищены денежные средства путем внесения в акты заведомо ложных сведений об объемах невыполненных работ на сумму более 17 млн руб.», — говорится в сообщении.

Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин потребовал инициировать уголовное преследование в отношении работников товарищества и подрядчика. В связи с чем, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), по которому в качестве подозреваемого задержан директор ООО «Стройматериалы».

По данным Rusprofile в городе Омске зарегистрировано 2 действующие организации с юридическим названием ООО «Стройматериалы», руководителем одной из которых является Дмитрий Цымбал, второй — Артавазд Сардарян.

«Также заместителем Генерального прокурора России Дмитрием Демешиным поручено прокуратуре области внести представление Мэру г. Омска по факту отсутствия должного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирного дома», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Омской области регоператор «Магнит» и компания «ЭКОС» подозреваются в мошенничестве.