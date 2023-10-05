ЕР нашла нового депутата в новосибирское Заксобрание

По информации «Континента Сибирь», место в депутатском корпусе новосибирские единороссы отдадут руководителю регионального исполкома ЕР.

Глава исполнительного комитета новосибирского отделения «Единой России» Юлия Швец может получить мандат депутата Заксобрания уже к октябрьской сессии. Об этом корреспонденту «Континента Сибирь» рассказали источники в региональном парламенте. По сведениям редакции, президиум местной ЕР готовится официально согласовать этот вопрос в ближайшее время.

Руководителю новосибирского исполкома «Единой России» достанется мандат, который в сентябре сдал бизнесмен-аграрий Глеб Поповцев. В июне этого года суд признал его виновным в мошенничестве.

Дополнительные выборы для того, чтобы разыграть вакантное место в ЗС, не нужны. Кресло в парламенте экс-единороссу Поповцеву досталось по списку ЕР. В нем была и Юлия Швец, правда, в другой территориальной группе. Глеб Поповцев баллотировался в тергруппе № 18 — это Новосибирский район. А фамилия главы исполкома стояла в списке на территории № 28. Это участок в Ленинском районе Новосибирска, по которому много лет избирается основатель строительной компании «Сибирь», заместитель председателя бюджетного комитета ЗС, единоросс Валерий Червов.

Юлия Швец много лет является партфункционером в «Единой России». С 2005 по 2009 год была специалистом, а с 2010-го по 2011-й — начальником отдела агитационно-пропагандистской работы в региональном отделении ЕР. В 2011–2012 гг. была консультантом департамента организации управления и государственной гражданской службы в областном правительстве. В 2012-м вернулась к партийной работе, стала первым заместителем руководителя регионального исполкома. В начале 2016 года стала исполняющим обязанности главы исполнительного комитета новосибирского отделения «Единой России», а конце 2016-го партийное руководство утвердило Юлию Швец в статусе руководителя исполкома.

Глеб Поповцев состоял в престижнейшем бюджетном комитете ЗС. Очевидно, что уход парламентария запустит кадровые ротации в депутатском корпусе. По сведениям «Континента Сибирь», в бюджетную группу перейдет зампредседателя комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами, сейчас член комитета по культуре, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева. У НЛ нет представительства в бюджетном комитете. Отметим, что эта партия не выставляла кандидата на выборах губернатора Новосибирской области.

В скором времени решится судьба мандатов других подследственных новосибирских депутатов. В конце прошлого года прокуратура утвердила обвинительное заключение против заместителя председателя строительного комитета ЗС, члена фракции ЕР Ивана Сидоренко. В августе суд начал рассматривать уголовное дело руководителя комиссии по экологии, экс-сенатора, члена фракции ЕР Владимира Лаптева.