Президент РФ дал поручение по строительству Северо-Сибирской железной дороги

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Соответствующая информация размещена в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства от 16 августа 2023 года.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области — Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», — сказано в документе.

Доложить главе России об итогах рассмотрения необходимо до 1 марта 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, президент РАН, академик Геннадий Красников и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

В списке наиболее значимых проектов Восточно-Сибирской железной дороги — строительство железнодорожных линий к Апсатскому месторождению коксующегося угля (Новая Чара — Апсатская), Чинейскому месторождению ванадиевых руд (Новая Чара — Чина), свинцово-цинковому месторождению в поселке Озерный в Республике Бурятии (Новый Уоян — Могзон). Для освоения нефтегазоконденсатных и лесных ресурсов планируется строительство линии Лена — Непа — Ленск. Для освоения богатых природными ресурсами северных территорий потребуется соединить северные оконечности участков сибирских железных дорог. Речь идет о строительстве Северо-Сибирского хода, который соединит Нижневартовск — Белый Яр — Усть-Илимск и даст выход от Тихого океана на Архангельск.

Также президент поручил в срок до 31 декабря этого года ускорить формирование планов по развитию инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей на период до 2030 года и на дальнейшую перспективу, рассмотрев вопрос о развитии Западно-Сибирской железной дороги.

Стратегия развития железных дорог до 2030 года, принятая еще в 2007 году, предлагает пути решения давно наболевших проблем: замену устаревшего подвижного состава, модернизацию инфраструктуры, полное обеспечение промышленности и населения перевозками.

Сейчас по поручению президента России Владимира Путина проходит модернизация Восточного полигона РЖД, благодаря чему к 2024 году планируется увеличить пропускную способность перегруженных на данный момент магистралей до морских портов и границ страны на Востоке (БАМ и Транссиб) до 180 млн тонн в год.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что транспортная прокуратура пресекла нарушения в строительстве на Восточно-Сибирской железной дороге.