В Красноярском крае бывший следователь полиции из Лесосибирска приговорен к 4 годам колонии строгого режима. Ему инкриминировали п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным следствия, в 2020 году 27-летний полицейский получил предложение от председателя местного кредитного кооператива. Страж порядка должен был за вознаграждение проверять потенциальных заемщиков коммерсанта на наличие проблем с законом. Следователь ответил согласием на предложение, оценив свои «услуги» в 10 тыс. руб. ежемесячно с переводом на карту.

Председатель отправлял через мессенджер фото с паспортом клиентов, а следователь «пробивал» людей в информационной системе «ИБД-Регион» на служебном ноутбуке. Когда доступа к базе данных не было, то обращался к коллегам. За 2 года полицейский предоставил персональные данные по 656 гражданам, получив за это 270 тыс. рублей. Когда преступная схема была раскрыта, следователь был уволен со службы по отрицательному основанию.

Вину в получении крупной взятки экс-полицейский признал. Дополнительно к лишению свободы Лесосибирский городской суд назначил ему запрет на занятие должностей в органах государственной и муниципальной власти на 5 лет и лишил специального звания «капитан юстиции», — добавляют в пресс-службе ведомства.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Красноярске начался суд над экс-чиновниками, проходящими по делу о строительстве метро.