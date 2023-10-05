В Новосибирске продлен режим «черного неба»

В Новосибирске на 4 дня продлен режим неблагоприятных метеорологических условий. По сообщению Западно-Сибирского УГМС, режим «черного неба» продлится в городе до 9 октября.

«В период с 18 часов 05 октября до 13 часов 09 октября на территории города Новосибирска сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности», — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что 5 октября во второй половине дня в городе сохранится погода без осадков. Ветер южный, 2–7 м/с. Температура воздуха прогреется до +15…+17°С.

Напомним, что режим неблагоприятных метеоусловий, обусловленный безветренной погодой, был введен в Новосибирске 2 октября, изначально он должен был продлиться до 4 октября текущего года.