После вмешательства прокуратуры суд обязал власти Коченевского района оснастить медкабинеты в школах и детских садах недостающим оборудованием и медицинскими изделиями. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Новосибирской области.

Проверка надзорного ведомства установила, что в двенадцати школах и детсадах Коченевского района медблоки в школах и дошкольных учреждениях не оборудованы должным образом. Где-то не хватает оборудования вроде тонометров, кушеток, холодильников для хранения медикаментов или оргтехники. В некоторых учреждениях отсутствуют процедурные кабинеты.

Прокуратура Коченевского района, в целях защиты прав несовершеннолетних, обратилась в суд с исками о понуждении районных властей и руководства учреждений к приведению медблоков в проверенных организациях в должный вид. Сообщается, что суд удовлетворил претензии надзорного ведомства, судебные решения находятся на исполнении, а прокуратура контролирует устранение нарушений.

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