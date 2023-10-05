Депутата Ирбейского районного Совета депутатов Анджелу Полыхань, обвиняемую в незаконной вырубке леса, заключили под стражу после того, как выяснилось, что она пыталась оказать давление на свидетелей по своему уголовному делу. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Красноярского края.

По данным следствия, Анджела Полыхань вместе с сыном Никитой, который тоже является муниципальным депутатом (как, кстати, и глава их семейства), организовала незаконную вырубку древесины, используя для этого подставных лиц, чьи данные они покупали за 5 тыс. рублей и оформляли от их имени договоры с лесничеством. Сообщается, что вырубка хвойных пород в особо крупном размере нанесла лесному фонду Красноярского края ущерб в размере 3,1 млн рублей.

Против народных избранников возбудили уголовное дело, свою вину они отрицали. Спустя некоторое время выяснилось, что госпожа Полыхань, которой суд назначил на время разбирательства подписку о невыезде, начала оказывать давление на свидетелей. Сообщается, что она приходила к ним на работу, искала личных встреч, на которых угрожала увольнением и обещала устроить людям проблемы, если они не изменят показания. Как сказано в сообщении, определенный эффект эти действия возымели — свидетели стали уклоняться от явки в суд. Когда информация об этом дошла до госорганов, прокурор затребовал изменить обвиняемой меру пресечения. Суд поддержал позицию гособвинителя и отправил Анджелу Полыхань под стражу на 2 месяца. Рассмотрение уголовного дела продолжается.

Ранее мы сообщали, об уголовном деле против другого депутата из Красноярского края — народного избранника из Игарского горсовета обвиняют в мошенничестве.