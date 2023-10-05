Мэрия Новосибирска опротестует в суде решение УФАС по застройке Советского района

Администрация Новосибирска намерена опротестовать в арбитражном суде решение УФАС об отмене аукционов на право заключения договора на комплексное развитие территорий (КРТ) в Советском районе. Об этом в ходе часа прессы сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«УФАС вмешалось и остановило конкурсные процедуры, связанные с КРТ. Но мы усматриваем перспективу судебных разбирательств, поэтому департамент сегодня собирается обратиться в арбитражный суд, а дальше, в ходе разбирательств, вердикт получим», — отметил мэр.

Напомним, что департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил конкурсы на право заключения договоров о КРТ в отношении двух участков в Советском районе.

Первый площадью 41 053 кв. м в границах ул. Российской, ул. Героев Труда, ул. Рубиновой и ул. Иванова. Его начальная цена 104 478 000 рублей, шаг аукциона — 5 млн рублей. Второй общей площадью 36 402 кв. м в границах в границах ул. Российской, ул. Рубиновой, ул. Шатурской и ул. Гнесиных. Начальная цена 213 148 000 рублей, шаг аукциона — 10 млн рублей.

Торги должны были пройти 5 октября этого года. Однако на этапе приема заявок подготовка к торгам была приостановлена 18 сентября по решению антимонопольного органа. Как следует из документов, опубликованных на сайте торгов, Специализированный застройщик «Расцветай на Гоголя», входит в ГК «Расцветай», подал в УФАС Новосибирской области жалобы на организатора двух торгов — департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

«В ходе рассмотрения жалобы антимонопольным органом было установлено, что извещение о проведении торгов противоречит отдельным нормам Градостроительного кодекса РФ, что неизбежно нарушает порядок проведения торгов и может привести к необоснованному ограничению конкуренции при их проведении. Кроме того, неправомерное установление ряда спорных положений извещения рассмотренных торгов могло повлечь неисполнимость заключенного договора о развитии территории, что отразилось бы на правах граждан, жильцов указанных жилых застроек (как расселяемых, так и возводимых в будущем)», — говорится в официальном ответе УФАС.

Вопрос о комплексной застройке в Советском районе Новосибирска также взяла на контроль прокуратура.

«В нарушение норм градостроительного законодательства в указанные решения необоснованно включены дополнительные ограничения и критерии отбора к участникам торгов, установленный проектной документацией коэффициент плотности застройки не соответствует предусмотренным объемам возводимого жилья, не предусмотрен перечень объектов строительства, которые подлежат передаче в собственность муниципалитета после завершения строительства. По факту выявленных нарушений прокурором мэру города внесено представление с требованием их устранить», — сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что ранее другой застройщик, также входящий в ГК «Расцветай», обратился в УФАС с жалобой на проведение аукциона на право заключения договора о КРТ в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе и Журинского спуска в Новосибирске (рядом с «Локомотив-Ареной»). Ведомство возражения застройщика поддержало и вынесло решение об отмене итогов аукциона. Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска пытался оспорить это решение в Арбитражном суде Новосибирской области. Однако суд принял сторону УФАС Новосибирской области и поддержал отмену торгов.