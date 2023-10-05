Текущие результаты реализации проектов по созданию современных кампусов рассмотрели на совещании Министерства науки и высшего образования России под председательством главы Министерства Валерия Фалькова. В мероприятии принял участие председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука», губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Информацией об этом поделился пресс-центр областного правительства.

На совещании были подведены промежуточные итоги реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» в Калининградской, Нижегородской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской, Томской, Челябинской областях и Республике Башкортостан. В числе значимых достижений отмечено опережение графика постройки объекта в Новосибирской области: как сообщил генеральный директор ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян, есть небольшое опережение по графику, порядка полутора-двух месяцев, реализации первого этапа проекта строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета (НГУ). Андрей Травников подтвердил, что работы идут с опережением.

В рамках реализации I очереди строительства по трем объектам (учебный корпус Специализированного научно-учебного центра НГУ, его досуговый центр и комплекс общежитий на 690 мест) продолжаются кровельные работы, работы по устройству внутренних стен и отделке, осуществляется монтаж лифтового оборудования и внутренних инженерных систем, а также ведутся работы по монтажу фасадов и металлоконструкций.

Реализуя II очередь строительства по трем объектам, подрядчики ведут строительно-монтажные работы. Также идут работы по устройству котлована, бетонной подготовки и фундаментной плиты для научно-исследовательского центра и по устройству вертикальных конструкций подземного этажа учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана.

Валерий Фальков отметил хорошую динамику исполнения проекта и уже достигнутые результаты. Глава Минобрнауки РФ подчеркнул необходимость продолжать все работы, не сбавляя темп.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирской области с 1 сентября к работе приступили более 1000 выпускников НГПУ и педколледжей.