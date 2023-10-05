Тендер на возможность пользования участком недр в Республике Тыва объявил Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу. Право геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на Карасугском месторождении можно приобрести на аукционе с начальной ценой в 9 млрд рублей. Информация о закупке доступна на портале «ГИС Торги».

Расположенный в Чаа-Хольском районе Республики Тыва участок площадью 14,42 кв. километра будет предоставлен победителю торгов в пользование на 25 лет. Начальная цена лота — 9 042 723 599 рублей, шаг ее повышения составляет 10% и равен чуть более 904 млн рублей за один раз.

Согласно приложенной документации, победитель аукциона сможет добывать на Карасугском месторождении плавиковый шпат, руду на стронций и редкоземельные металлы, сульфат бария, а также железные и молибденовые руды.

Аукцион состоится на электронной торговой площадке Газпромбанка 20 ноября 2023 года в 9 утра по Москве. Подача заявок потенциальными участниками началась 3 октября и будет возможна до 2 ноября этого года, а датой окончания их рассмотрения обозначено 13 ноября. Одним из обязательных условий для претендентов является внесение сбора за участие в торгах в размере чуть более 137 тыс. рублей.

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