Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о коммерческом подкупе. Обвиняемым по нему проходит житель Новосибирской области, требовавший денег за отказ от участия в торгах по приобретению бизнеса. Информация появилась в ТГ-канале прокуратуры Алтайского края.

В Железнодорожный районный суд Барнаула направлено уголовное дело о коммерческом подкупе в размере пяти миллионов рублей. Его фигурантом стал предприниматель из Новосибирской области, который, по данным следствия, в апреле 2022 года подал от имени двух подконтрольных ему компаний заявки на участие в торгах по продаже 50% доли в уставном капитале одной из фирм, занимающейся добычей полезных ископаемых в Алтайском крае.

Другим участником аукциона был владелец оставшейся половины доли в компании, который также подал заявку на приобретение выставленной на торги доли бизнеса. Обвиняемый потребовал от него 5 миллионов рублей за отказ от участия в торгах и, соответственно, возможность беспрепятственного выкупа второй половины компании алтайским предпринимателем. Последний, получив незаконное предложение, сообщил о нем в правоохранительные органы. При передаче запрошенной суммы требовавшего деньги новосибирца задержали сотрудники полиции.

Против бизнесмена из Новосибирской области возбудили уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа в особо крупном размере). Прокуратура направила его уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, по инкриминируемой статье обвиняемому может грозить до двенадцати лет лишения свободы.

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