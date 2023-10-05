Как стало известно «Континенту Сибирь», новосибирские предприниматели Артем и Галина Печенины откроют в Академгородке вторую кондитерскую Biscuit House.

Напомним, что Артем и Галина Печенины открыли свою первую кондитерскую Biscuit House в начале 2019 года в квартале на Декабристов. Заведение в короткие сроки стало популярным не только в своем микрорайоне, но и в масштабах города. В 2022 году кондитерская была названа мэрией города лучшим малым предприятием Новосибирска в номинации «Инвестируй в город».

Успех первого заведения вдохновил предпринимателей запустить в мае 2022 года кафе Breakfast House на Чаплыгина. В 2023 году Артем и Галина Печенины открыли «Пончиковую» в «ресторанном дворике» на Ленина. Этот проект сейчас продвигается по франшизе, в частности ожидается запуск аналогичных заведений в Казахстане и Грузии.

Как стало известно «Континенту Сибирь», предприниматели открывают новый проект в Академгородке. Об этом свидетельствует объявление о поиске сотрудников, размещенное в одном из ТГ-каналов. Артем Печенин подтвердил актуальность этой информации. По его словам, появления подходящей площадки в Академгородке предприниматели ждали 3 года. В итоге речь идет о помещении в ТЦ на Ильича. Предприниматели откроют там кондитерскую Biscuit House с добавлением нескольких позиций из Breakfast House и «Пончиковой». По площади она будет меньше действующей кондитерской в квартале на Декабристов. Производство продукции на площадке в Академгородке не предусмотрено ─ она будет доставляться из цеха. Открытие нового заведения ожидается в ноябре 2023 года.

Напомним, что ранее новосибирский бизнесмен, основатель какао-бара Mr.Konfetkin Дмитрий Секушенко в сентябре продал свое заведение в Академгородке. На сегодня оно продолжает работу под брендом Lory Story, но уже не имеет отношения к предпринимателю.

В октябре-ноябре 2023 года на Морском проспекте ожидается открытие кофейни омской сети Skuratov Coffee. Оно откроется в здании, где ранее располагался Альфа-Банк.