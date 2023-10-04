В Красноярском крае осудят депутата Игарского горсовета за мошенничество

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Игарского городского Совета депутатов, генерального директора ООО «Игарская дорожная ремонтно-строительная служба» обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.
По версии следствия, в 2022 году между ООО «Игарская дорожная ремонтно-строительная служба» и администрацией города Игарка были заключены два муниципальных контракта на выполнение работ по установке и содержанию двух постов регулирования движения транспорта и спасения людей на ледовой переправе через протоку «Игарская» стоимостью более 2,6 млн рублей.
В нарушение контрактов директор ООО «Игарская ДРСС» не установил один пост, при этом подписал и предоставил в администрацию счета и акты выполненных работ с заведомо ложными сведениями о понесенных затратах на сумму более 485 тыс. рублей. На основании отчетных документов администрацией были необоснованно перечислены эти денежные средства.
«В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следствия были арестованы банковские счета обвиняемого для обеспечения возмещения ущерба, причиненного бюджету города. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.
По данным Rusprofile, генеральным директором ООО «Игарская ДРСС» является Владимир Глотов. Согласно данным с официального сайта администрации города Игарка, Глотов был избран депутатом горсовета 22 сентября 2021 года, является председателем постоянной депутатской комиссии по молодежной политике и спорту и входит в состав постоянной депутатской комиссии по промышленности, транспорту и связи.
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