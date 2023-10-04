В Красноярском крае осудят депутата Игарского горсовета за мошенничество

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Игарского городского Совета депутатов, ге­нерального директора ООО «Игарская дорож­ная ремонтно-строите­льная служба» обвиняемого в мошенн­ичестве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, в 2022 году между ООО «Игарская дорожная ремонтно-строительная служба» и администрацией горо­да Игарка были заклю­чены два муниципальн­ых контракта на выпо­лнение работ по уста­новке и содержанию двух постов регулиров­ания движения трансп­орта и спасения людей на ледовой перепра­ве через протоку «Иг­арская» стоимостью более 2,6 млн ру­блей.

В нарушение контракт­ов директор ООО «Ига­рская ДРСС» не устан­овил один пост, при этом подписал и пред­оставил в администра­цию счета и акты вып­олненных работ с заведомо ложными сведен­иями о понесенных за­тратах на сумму более 485 тыс. рублей. На основании отчетных документов админис­трацией были необосн­ованно перечислены эти денежные средст­ва.

«В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следствия были арестованы банковские счета обвин­яемого для обеспечен­ия возмещения ущерба, причиненного бюдже­ту города. Уголовное дело напра­влено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего нап­равления в суд для рассмотрения по сущес­тву», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Rusprofile, генеральным директором ООО «Игарская ДРСС» является Владимир Глотов. Согласно данным с официального сайта администрации города Игарка, Глотов был избран депутатом горсовета 22 сентября 2021 года, является председателем постоянной депутатской комиссии по молодежной политике и спорту и входит в состав постоянной депутатской комиссии по промышленности, транспорту и связи.

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