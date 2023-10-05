Рестораны по новосибирской франшизе откроются в ОАЭ и Турции

Как стало известно «Континенту Сибирь», основанная в Новосибирске сеть TomYumBar запустит по франшизе заведения в Турции и ОАЭ. Информацию об этом изданию подтвердили в компании.

Напомним, что сеть семейных паназиатских ресторанов TomYumBar была основана в 2016 году в Новосибирске. Сегодня под этим брендом в России, Казахстане и Узбекистане работает более 30 ресторанов. СEO сети является предприниматель Алексей Макаров.

Помимо Казахстана и Узбекистана рестораны под брендом TomYumBar откроются в Турции и ОАЭ. «В случае с Турцией речь идет о мастер-франшизе. За 2 года планируется запустить 5 заведений», ─ отметил «Континенту Сибирь» Алексей Макаров. Собственником франшизы, по данным компании, является этнический турок.

Также TomYumBar планирует продолжить развитие в России. В частности планируются к запуску новые рестораны в Екатеринбурге и Перми, а также Красноярске, где сеть пока не представлена. Кроме того, TomYumBar рассчитывает выйти в Москву. Не остался в стороне и Новосибирск. Как ранее писал «Континент Сибирь», TomYumBar запланирован к открытию на третьем этаже ТРЦ «Галерея», где ранее располагался фудкорт. Еще один ресторан планируется запустить в Академгородке. Речь идет о здании на проспекте Академика Лаврентьева, которое принадлежит владельцам Mirotel.

В конце сентября был открыт TomYumBar в здании Mirotel на площади Маркса. Первоначально на этой площадке располагался франчайзинговый ресторан «Мятный карась» (основатель франшизы — холдинг RestMe, возглавляемый Олегом Ионко), но в этом году Mirotel принял решение закрыть этот проект и открыть на его площадке TomYumBar.

Напомним, что ранее в Турции открылась омская сеть «Суши Маркет». В свою очередь о выходе в ОАЭ объявляли самые разные сети общепита и ритейла, включая сеть кафе-кондитерских «Куликовский», сеть магазинов «Жизньмарт». На сегодня в ОАЭ запущен ресторан Airelle Rouge. Инвестором проекта выступил СЕО новосибирского фитнес-центра EDGE Евгений Велижанин, о чем он сообщал в своих аккаунтах в соцсетях. Также ранее свой выход в ОАЭ анонсировала красноярская сеть доставки суши и роллов «ЁбиДоёби».