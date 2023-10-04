Экс-глава СО РАН Асеев не смог обжаловать свой приговор в суде

Новосибирский областной суд оставил в силе приговор в отношении экс-председателя Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Асеева, обвиняемого в хищении у государства более 45 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

«Сегодня в соответствии с позицией прокурора определением судебной коллегии по уголовным делам Новосибирского областного суда приговор оставлен без изменения, жалоба — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Напомним, известного ученого обвинили в нарушении закона в процессе приватизации коттеджа, а также использовании служебного положения при организации его ремонта. «В результате противоправных действий Асеева было зарегистрировано право собственности его дочери на жилое помещение, общей стоимостью около 46 млн рублей (по оценке на 2015 год), чем был причинен особо крупный ущерб бюджету Российской Федерации», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Защита утверждала, что сторона обвинения не привела убедительных доказательств и не опровергла доводы Асеева в свою защиту, и на основании этого настаивала на оправдательном приговоре.

Как следует из приговора, суд принял сторону обвинения и признал академика виновным в указанных преступлениях. Асеев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание 4 года условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в доход государства в размере 500 000 рублей. Также суд обязал Асеева «возвратить законному владельцу — Российской Федерации — объект индивидуального жилищного строительства, расположенный на улице Мальцева, 16». Арест, наложенный на личный автомобиль Асеева — Peugeot 4007, — сохранит свое действие до исполнения приговора в части исполнения наказания в виде штрафа. Об этом говорится в решении суда (копия есть в распоряжении «Континента Сибирь»).

Александр Асеев заявил в ходе июньского заседания, что будет обжаловать вынесенный приговор вплоть до Верховного Суда РФ.

Ранее мы подробно освещали ход резонансного дела академика Асеева в серии материалов, ознакомиться с которыми можно по ссылке.