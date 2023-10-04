Новосибирская область стала победителем всероссийской премии «Экспортер года» в 2023 году

4 новосибирские компании стали экспортными рекордсменами в России. Регион победил в премии «Экспортер года – 2023» в Москве.

Новосибирская область с 6-ю призовыми местами стала абсолютным лидером среди 30 регионов на всероссийском этапе конкурса «Экспортер года – 2023», обойдя в конкурсе Московскую область, Санкт-Петербург, Свердловскую и Вологодскую области. Также 4 новосибирские компании стали экспортными рекордсменами – победителями конкурса.

«Новосибирские компании ежегодно отмечаются на окружном и федеральном уровне как наиболее яркие представители экспорта в России. Несмотря на сложный период санкций, закрытие привычных экспортных путей и необходимости завоевывать новые международные рынки, новосибирский несырьевой неэнеоргетический экспорт наращивает объемы в разных отраслях – по сравнению с 2019 годом объем экспорта вырос в 1,2 раза. Также мы отмечаем возрастание доли субъектов МСП в экспортной деятельности – для этого в Новосибирской области существуют различные меры поддержки», – сообщил врио министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. Его слова приводит пресс-служба правительства региона.

Победителей и призеров в этом году установили в 20 номинациях. Новосибирский производитель и экспортер сельскохозяйственных культур компания «РостАгро» стала призером в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» среди крупного российского бизнеса (2 место). В номинациях «Экспортер года в сфере готового продовольствия» и «Новая география» среди крупного бизнеса отмечена компания «Новосибирскхлебопродукт», экспортер пшеничной муки и отрубей (3 место). В номинациях «Прорыв года» и «Трейдер года» среди малого и среднего бизнеса победителем признана компания «Байсэл» – экспортер агропродукции (2 место). В категории «Лучшая женщина-экспортер» победителем стала Ксения Вырвинская, глава компании-экспортера промышленной продукции «Эколюкс» (1 место).

Руководитель регионального Центра поддержки экспорта на базе центра «Мой бизнес» Алина Мусиенко подчеркнула, что Новосибирская область второй год является лидером по количеству призовых мест в конкурсе «Экспортер года среди» регионов СФО, а в этом году впервые стала лидером в масштабах страны.

Победители «Экспортера года» получат различные бонусы от Российского экспортного центра. Церемония их награждения состоится 19 октября на Международном экспортном форуме «Сделано в России».

Напомним, что ранее руководитель центра «Мой бизнес» Новосибирской области Михаил Космынин рассказал в интервью «Континенту Сибирь», как экспортеры региона переориентировались на внешний рынок и чем «Мой бизнес» помогает в получении разрешительной документации для вывода продукции.