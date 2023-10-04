Организованный Сбером семейный фестиваль «Сибирь. Сберегаем вместе» прошел в девяти городах Сибири. Участники фестиваля собрали больше пяти тонн мусора. Кроме того, более сотни мешков с отходами были утилизированы без взвешивания, а килограммы использованных батареек и пластиковых крышек отправились в переработку. Информацией об этом поделилась пресс-служба компании.

Жители Абакана, Барнаула, Кемерово, Красноярска, Кызыла, Новокузнецка, Новосибирска, Омска и Томска на протяжении сентября становились активными участниками мероприятий, направленных на уборку знаковых городских территорий.

В Новосибирске сотрудники Сбера, крупных компаний, органов власти и все неравнодушные к экологии родного города вышли в парк культуры и отдыха «Сосновый бор», чтобы привести территорию зеленой зоны в порядок – из парка вывезли 270 кг мусора. Традиционно Сбер выступает партнером «Чистых» игр». Опорной точкой этого мероприятия в Сибири стал парк «Зеленый остров» в Омске. Участники экологических соревнований за несколько часов вывезли из места отдыха 3 тонны мусора.

«Сбер традиционно поддерживает ESG-активности сибиряков, в том числе выступая организатором самых разных экологических акций. Как подчеркнул в ходе международного форума «Эко Алтай. Нить природы» Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, природа должна признаваться в качестве актива, который будет поддерживаться и управляться на горизонте столетий. И качество жизни людей в будущем будет определяться именно этим ключевым параметром», — прокомментировал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.