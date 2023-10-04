Предложение главреда RT и «России сегодня» Маргариты Симоньян провести над Сибирью ядерное испытание вызвало широкий резонанс в политических кругах. По ее словам, такой «ядерный ультиматум» станет ключом к решению военного конфликта на Украине. О том, как отреагировали представители власти на высказывания госпожи Симоньян, — в материале «Континента Сибирь».

Напомним, что вчера, 3 октября, в своей программе «ЧТД» Маргарита Симоньян выступила с инициативой провести ядерный взрыв в атмосфере над Сибирью. По ее словам, если проводить ядерные испытания на высоте в сотни километров, то на земле «ничего не случится: не будет ядерной зимы, и люди не начнут умирать от онкологии». Однако в результате взрыва, заявила Симоньян, вся радиоэлектроника и спутники выйдут из строя.

«Мы вернемся в какой-нибудь эдак 93 год — с проводными телефонами. Чудесно же жили. Вот, право, я даже обрадуюсь! Я запрещаю своим детям иметь гаджеты, тогда мне не придется объяснять, почему у всех есть гаджеты, а у них — нет», — рассуждала главный редактор RT. Отметим, что свое заявление она огласила после публикации New York Times о возможных планах России по испытанию крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

В Кремле возможность проведения ядерных испытаний опровергли. Комментируя предложение Симоньян, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул: «В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний, этого не было до сих пор. Поэтому я не думаю, что сейчас возможны такие дискуссии с официальной точки зрения». По его словам, Маргарита Симоньян не находится на госслужбе, в силу чего ее слова не всегда отображают официальную позицию.

Экс-помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина* Николай Королев счел, что подобные высказывания являются нарушением законодательства РФ. «Я не поверил своим ушам и глазам ни с первого, ни со второго раза. Отправил обращения в СК и МВД с требованием проанализировать высказывания гражданки и, наконец, привлечь ее к административной или уголовной ответственности», — написал в своем телеграм-канале Николай Королев, приложив скриншоты обращений в правоохранительные органы.

На часе прессы сегодня, 4 октября, мэр города Новосибирска Анатолий Локоть как физик по образованию также прокомментировал рассуждения журналистки. «Ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах нет. Последствия могут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия. Потому что образуются неустойчивые элементы, период полураспада которых исчисляется сотнями лет, а некоторые — и тысячей лет. К проблеме наземных термоядерных испытаний и любых взрывов, связанных с выделением термоядерной энергии, ядерной энергии надо относиться очень ответственно», — заявил мэр.

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, депутат Госдумы Мария Прусакова в своем телеграм-канале записала видеообращение к Маргарите Симоньян, где назвала ее слова «глубоким оскорблением сибиряков», и напомнила, что благодаря в том числе сибирякам советский народ победил фашизм в Великой Отечественной войне. «Вы как минимум должны извиниться перед жителями всей Сибири, и особенно перед теми, кто по сегодняшний день страдает от последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Настоятельно вам рекомендую те вопросы, в которых, как вы сами говорите, вы — «баба-дура», и не разбираетесь, именно эти вопросы обсуждать на кухне, а не высказывать их в публичном пространстве», — заключила Мария Прусакова.

* Евгений Ступин 23 июня 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России внесен в реестр иностранных агентов.