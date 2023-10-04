Компания «Чистая Планета», почти половина которой принадлежит бывшему замначальника главного управления МВД по Новосибирской области Вячеславу Певневу, собирается выпустить биржевые облигации. Об этом сообщил организатор размещения — компания «Юнисервис Капитал».

Специализирующаяся на производстве и реализации бытовой химии и средств гигиены верхнего ценового сегмента «Чистая Планета» планирует разместить первый выпуск своих ценных бумаг в октябре этого года. Сообщается, что компания владеет 15 магазинами, еще 191 точка продажи их продукции действует по франчайзинговой программе. Магазины партнеров компании можно найти в 15 регионах России и Казахстане, собственные точки продаж «Чистой Планеты» находятся в Новосибирской области. Свои продукты в сфере бытовой химии она продает на розлив — как сообщается, это сделано в целях сокращения затрат на брендинг и упаковку, а также из соображений заботы об экологии.

Производственные мощности компании расположены в Искитиме. Производство площадью свыше 2500 кв. метров способно выдавать порядка 1,5 тыс. тонн продукции в месяц.

Основным учредителем ООО «Чистая Планета», согласно Rusprofile, является экс-заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области Вячеслав Певнев, в свое время возглавлявший новосибирский Центр «Э». В учрежденной в сентябре 2019 года компании ему принадлежит 48%. В списке учредителей также числятся Екатерина Дектярникова с долей в 22% и имеющие по 10% Игорь Гайдук, Наталия Филатова и Наталья Зелькова. Ранее сообщалось, что к компании может иметь отношение также экс-заместитель руководителя ГИБДД по Новосибирской области Денис Жданов. За 2022 год «Чистая Планета», по информации Rusprofile, показала 25 млн рублей прибыли при выручке в 244 млн рублей, что превысило прошлогоднюю прибыль на 14 млн рублей.

Напомним, что в 2020 году произошел резонансный случай пропажи денег из нескольких банковских ячеек в новосибирском отделении Альфа-Банка. О пропаже своих средств тогда заявили четверо граждан, в числе которых адвокат Юрий Гольдберг и бизнесмен Юрий Макаров. Тогда же появилась информация о том, что деньги в одной из опустевших ячеек могли принадлежать на тот момент Вячеславу Певневу. В ноябре 2021 года следствие по делу о хищении в общей сложности 300 млн рублей из отделения банка (закрывшегося за несколько месяцев до этого) было приостановлено.