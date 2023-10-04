Новосибирский производитель премиальной бытовой химии собирается выпустить ценные бумаги

Павел Ганьшин
 
Биржа
Изображение от ededchechine на Freepik

Компания «Чистая Планета», почти половина которой принадлежит бывшему замначальника главного управления МВД по Новосибирской области Вячеславу Певневу, собирается выпустить биржевые облигации. Об этом сообщил организатор размещения — компания «Юнисервис Капитал».

Специализирующаяся на производстве и реализации бытовой химии и средств гигиены верхнего ценового сегмента «Чистая Планета» планирует разместить первый выпуск своих ценных бумаг в октябре этого года. Сообщается, что компания владеет 15 магазинами, еще 191 точка продажи их продукции действует по франчайзинговой программе. Магазины партнеров компании можно найти в 15 регионах России и Казахстане, собственные точки продаж «Чистой Планеты» находятся в Новосибирской области. Свои продукты в сфере бытовой химии она продает на розлив — как сообщается, это сделано в целях сокращения затрат на брендинг и упаковку, а также из соображений заботы об экологии.

Производственные мощности компании расположены в Искитиме. Производство площадью свыше 2500 кв. метров способно выдавать порядка 1,5 тыс. тонн продукции в месяц.

Основным учредителем ООО «Чистая Планета», согласно Rusprofile, является экс-заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области Вячеслав Певнев, в свое время возглавлявший новосибирский Центр «Э». В учрежденной в сентябре 2019 года компании ему принадлежит 48%. В списке учредителей также числятся Екатерина Дектярникова с долей в 22% и имеющие по 10% Игорь Гайдук, Наталия Филатова и Наталья Зелькова. Ранее сообщалось, что к компании может иметь отношение также экс-заместитель руководителя ГИБДД по Новосибирской области Денис Жданов. За 2022 год «Чистая Планета», по информации Rusprofile, показала 25 млн рублей прибыли при выручке в 244 млн рублей, что превысило прошлогоднюю прибыль на 14 млн рублей.

Напомним, что в 2020 году произошел резонансный случай пропажи денег из нескольких банковских ячеек в новосибирском отделении Альфа-Банка. О пропаже своих средств тогда заявили четверо граждан, в числе которых адвокат Юрий Гольдберг и бизнесмен Юрий Макаров. Тогда же появилась информация о том, что деньги в одной из опустевших ячеек могли принадлежать на тот момент Вячеславу Певневу. В ноябре 2021 года следствие по делу о хищении в общей сложности 300 млн рублей из отделения банка (закрывшегося за несколько месяцев до этого) было приостановлено.

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