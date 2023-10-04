Новосибирская прокуратура обнаружила нарушения, допущенные муниципалитетом при сдаче в аренду земельного участка вблизи городского зоопарка и организации на нем парковки. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Новосибирской области.

Городская прокуратура проверила появившуюся в СМИ информацию о том, что последняя бесплатная парковка у входа в Новосибирский зоопарк стала платной: на прилегающем к улице Жуковского участке муниципальной парковки с автовладельцев начали требовать деньги за право припарковать там свой автомобиль.

Надзорное ведомство выяснило, что предоставленный новосибирскому МУП «Зоопарк им. Р. А. Шило» земельный участок «несоразмерно велик» относительно расположенного на нем объекта недвижимости (здания зоопарка), что нарушает требования земельного и градостроительного законодательства. Следствием этого прокуратура сочла организацию платной парковки на принадлежащем зоопарку участке земли. «В нарушение закона по инициативе арендатора МУП г. Новосибирска «Зоопарк им. Р. А. Шило» на земельном участке с августа 2023 года организована платная парковка, которая не обозначена дорожной разметкой и не оборудована автоматизированной системой оплаты в наличной или безналичной форме», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Сообщается, что по результатам проверки прокуратура внесла представление об исправлении нарушений мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Ликвидацию незаконной платной парковки и возвращение ее к привычному горожанам общедоступному виду прокуратура обещает проконтролировать.

Ранее мы сообщали, что на платных парковках в центре Новосибирска стал недоступен один из видов оплаты: из-за проблем с зарубежным программным обеспечением автовладельцы больше не смогут оплатить парковочные услуги в паркоматах.