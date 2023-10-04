Ленинский районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкалья Владимира Фалилеева. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки в размере порядка 11 млн рублей за покровительство в интересах новосибирского предпринимателя Олега Ярового. Об этом во вторник сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«Органами предварительного расследования предъявлено обвинение Фалилееву В. А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). В ходе встречи в ресторане между предпринимателем Яровым и прокурором Новосибирской области Фалилеевым из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на получение взятки в особо крупном размере в обмен на покровительство и попустительство по службе в интересах Ярового и представляемых им юридических лиц ООО «Сибирский характер», ЗАО «Управляющая компания «СпасДом», АО «Завод «Экран». С мая 2015 года по 1 декабря 2015-го Фалилеев, реализуя преступный умысел, постепенно его конкретизируя в ходе многочисленных встреч и телефонных разговоров, предложил Яровому систематически передавать ему взятку в виде денег, иного имущества и услуг в пользу себя и членов своей семьи», — сказала гособвинитель Ольга Михайлова. Цитату приводит ТАСС.

Сумма незаконного вознаграждения, полученного Фалилеевым за период работы в должности прокурора, составила 10,9 млн рублей, однако фигурант свою вину не признал, утверждая, что взяткодатель его оговорил. Обвиняемый заявил ходатайство о возвращении дела в прокуратуру. Следующее заседание суда назначено на 9 октября 2023 года.

Напомним, Олег Яровой был задержан правоохранителями в 2020 году. В основе уголовного дела — заявление бывшего генерального директора ОАО «Винап» Юрия Верясова, согласно которому бизнесмен в 2015 году обманным путем якобы похитил у него 170 млн рублей. Предположительно, Яровой обещал Верясову решить некоторые вопросы с правоохранительными органами.

Владимир Фалилеев был задержан вместе со своим бывшим заместителем Андреем Турбиным по подозрению в получении взятки в особо крупном размере в феврале 2022 года. Оба чиновника почти одновременно ушли из областной прокуратуры в 2018 году.

Позднее в причастности к преступлению заподозрили еще одного бывшего заместителя прокурора Новосибирской области — Любовь Кузьменок. В июле 2022 года она была задержана после объявления в международный розыск.