Новосибирская ТЭЦ-5 СГК ежегодно производит до 230 тысяч тонн золы-уноса — продукта сгорания угля. Чтобы меньше отправлять на золоотвалы, СГК уже несколько лет развивает вторичное применение побочного продукта. Кому нужна зола-унос, как ее используют в Новосибирске и сколько отходов все еще утилизируется, разбирался «Континент Сибирь».

Зола-унос — мелкодисперсный продукт работы ТЭЦ: образуется и уносится с дымовыми газами в процессе сгорания топлива, улавливается электрофильтрами и осаживается в специальные емкости. Побочный продукт экологичен, относится к пятому, самому низкому классу опасности отходов. Зола-унос уже зарекомендовала себя как важный компонент при производстве кровельных гидроизоляционных материалов, цементов, сухих строительных смесей, дорожных покрытий.

Справка. Новосибирская ТЭЦ-5 (входит в структуру Сибирской генерирующей компании) является крупной теплоэлектроцентралью блочного типа в Сибири. Доля станции в обеспечении новосибирцев тепловой энергией составляет 40% — почти 800 000 горожан (за год — свыше 5 млн Гкал); остальной объем отпускают ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4. По электроэнергии ТЭЦ-5 обеспечивает около 60% объема производства в Новосибирске. За 2022 год, когда в условиях маловодья пришлось замещать выработку ГЭС, станция произвела 7,2 млрд кВт•ч — с годовым приростом 19%. Основное оборудование станции — шесть котлов, шесть турбоагрегатов, 12 электрофильтров. Основное топливо — бурые угли Бородинского разреза.

В прошлом году правительство приняло решения, направленные на увеличение доли использования вторичных ресурсов при производстве товаров. Задача — способствовать уменьшению объемов отходов, направляемых на полигоны, и снизить объемы использования природного сырья.

Принятый распоряжением Правительства РФ от 15 июня 2022 года № 1557-р комплексный план по повышению объемов утилизации золошлаковых отходов предполагает, в числе прочих мер, их использование в качестве вторичного сырья в нескольких отраслях, в частности, в производстве строительных материалов и в строительстве автомобильных дорог.

Распоряжение же от 2 августа 2023 года № 2094-р, направленное на создание условий развития технологий производства с использованием вторичных ресурсов, предполагает введение с 1 марта 2024 года государственной поддержки для производителей товаров из вторсырья.

В Новосибирске основным предприятием потребителем золы-уноса является завод по производству сухих строительных смесей «Геркулес-Сибирь». «Это один из ключевых наших партнеров: в среднем завод перерабатывает 400–500 тонн золы в месяц. Годовой объем поставок этого вида сырья с ТЭЦ-5 составляет около 6 тысяч тонн», — сообщил директор по реализации золошлаковых материалов Сибирской генерирующей компании Петр Саньков.

Включение добавок в рецептуру строительных смесей — инициатива специалистов завода. «Мы используем золу-унос в цементных клеях для керамической плитки. Эта микродобавка призвана улучшить свойства смесей», — рассказал начальник производства компании «Геркулес-Сибирь» Даниил Кадоркин.

Производителям и потребителям золошлаков в процессе взаимодействия приходится решать вопрос «несовпадения циклов производства и потребления». Поскольку спрос определяется строительным и ремонтным рынком, он имеет ярко выраженную сезонность: максимум потребления приходится на летний период. В производстве золы, напротив, максимум выпадает на зимние месяцы, отопительный сезон. Поэтому СГК ставит перед собой задачу «накопить в зимний период, чтобы довести до потребителя в летний».

«С 2024 года на ТЭЦ-5 начнется реконструкция системы отгрузки золы-уноса, которая позволит обеспечить с помощью многотоннажных силосов определенный запас продукта, для того чтобы гарантировать поставку необходимого объема в конкретный период», — поделился планами Петр Саньков.

Немаловажные вопросы — как обеспечить качество продукта и по каким параметрам осуществлять его проверку. «По прибытии золы производится отбор проб: определяется ее удельная поверхность, чтобы проверить, как она будет распределяться в продукте. Также определяются потери при прокаливании: как поведет себя этот наполнитель в продуктах, которые будут подвергнуты термической обработке», — пояснил методологию контроля технолог компании «Геркулес-Сибирь» Александр Аверченко.

Технологи предприятия «Геркулес-Сибирь» ищут новые варианты использования сырья с ТЭЦ-5. «Последние пять лет используем золу-унос из-под бурого угля, ее отличительная черта — коричневый цвет. Это несколько ограничивает применение в широком перечне смесей. Например, для штукатурных смесей очень важен белый цвет», — раскрыл особенности техпроцессов Даниил Кадоркин.

Процентное содержание золы в строительных смесях «Геркулес» является секретом рецептуры местных технологов. Однако распоряжение правительства № 2094-р обещает господдержку тем производителям, у кого доля вторичного сырья не меньше соответствующих требований. При использовании в производстве различных стройматериалов она колеблется от 5% до 10%. Как рассказал директор по реализации золошлаковых материалов СГК, компания сейчас ведет работу по доработке этого распоряжения в части расширения списка производителей продукции с использованием вторсырья, в частности золы-уноса, и в части конкретизации мер поддержки.

«Из 230 тысяч тонн, которые мы могли бы отгрузить, в этом году плановый объем реализации с новосибирской ТЭЦ-5 — около 70 тысяч тонн. Остальная зола утилизируется на золоотвалах. Поэтому мы заинтересованы в дальнейшем росте рынка. Сегодня значительная часть потребления приходится также на соседние регионы. Например, буроугольная зола идет в Кемерово, а в 2024 году мы планируем осуществлять поставки каменноугольной золы из Кемеровской области в Новосибирскую», — рассказал Петр Саньков.