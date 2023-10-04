«Урок цифры», организованный Академией искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера, уже прошли более 1,4 миллиона учащихся. Пресс-служба компании поделилась информацией о мероприятии.

В первом в этом учебном году уроке по теме «Искусственный интеллект в отраслях» приняли участие школьники не только из России, но и из многих других стран — Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и так далее. Среди регионов страны по числу участников лидируют Москва, Краснодарский и Пермский края, Белгородская, Оренбургская, Самарская, Челябинская, Омская, Московская, а также Новосибирская области, где в «Уроке цифры» приняли участие больше 52 тысяч школьников.

В ходе обучения все желающие могут узнать об использовании искусственного интеллекта в различных отраслях экономики и закрепить полученные знания с помощью интерактивного тренажёра. Материалы урока представлены для трёх возрастных категорий — учеников с 1-го по 4-й, с 5-го по 8-й и с 9-го по 11-й классы, — чтобы каждый мог изучить искусственный интеллект в интересном и понятном для себя формате. К уроку прилагаются материалы для учителей, которые позволят провести занятие в любой школе и познакомить учащихся с искусственным интеллектом независимо от технических возможностей классов: тренажёр адаптирован для мобильных устройств и доступен для любой платформы.

«Чем раньше дети знакомятся с искусственным интеллектом, тем больше у них шансов стать в будущем востребованными специалистами в любой сфере, поскольку эти технологии применяются повсеместно. Сбер уже несколько лет участвует в подготовке и проведении ″Уроков цифры″ вместе с другими крупными компаниями страны, и мы видим, как растёт интерес к этому направлению и расширяется география акции. Всё больше ребят подрастают, поступают в вузы на профильные специальности и создают первые собственные решения на основе искусственного интеллекта», — сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«За первую неделю число прохождений российскими школьниками «Урока цифры» по теме искусственного интеллекта достигло миллиона. Хочется пожелать нам всем не сбавлять темпа: помогает то, что тема искусственного интеллекта действительно в авангарде, и то, что ребятам очень хочется получить базовые знания по передовым технологиям. Очень здорово, что благодаря новым тренажёрам у педагогов есть возможность разнообразить уроки информатики востребованными современными кейсами, а у школьников — развить знания в области искусственного интеллекта», — прокомментировал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.