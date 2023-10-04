В республике Хакасия планируется построить новый оптово-распределительный центр. Объект с запланированным объемом инвестиций в полмиллиарда рублей должен появиться в Алтайском районе республики в 2024 году. Информацией об этом, со ссылкой на исполняющего обязанности главы хакасского минсельхоза Сергея Труфанова, поделился ТАСС.

Как сообщил чиновник, сейчас близится к завершению этап проектирования нового центра. Сооружение с максимальным объемом хранения немногим менее 10 тысяч тонн будет построено ООО «Содействие Агро Плюс». Предварительный срок сдачи оптово-распределительного центра в эксплуатацию — август следующего года. Инвестиции в объект, на данный момент, оцениваются в 500 миллионов рублей, стройка идет в рамках инвестиционного соглашения региональных властей с упомянутой компанией.

Кроме этого, в республике идет строительство другого крупного объекта складского типа — в Усть-Абаканском районе должно появиться новое овощехранилище на 1 тысячу тонн продукции, на постройку которого региональный минсельхоз в 2021 году выдал грант, превышающий 13 миллионов рублей.

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