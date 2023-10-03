Один из новосибирских долгостроев решено продать на аукционе — недостроенный многоэтажный дом на улице Приморской в районе ОбьГЭС выставлен на торги за 53,5 млн рублей. Торги пройдут в конце октября, информация об аукционе доступна на сайте «Фонда развития территорий».

Здание по адресу: ул. Приморская, стр. 28/1 площадью более 30 тыс. квадратных метров находится в недостроенном состоянии уже порядка 30 лет. С момента начала строительства в 1993 году квартиры в перспективной двенадцатиэтажке с подземной парковкой приобрели более 160 человек — никто из них в свою новую квартиру в этом доме так и не заехал. В 2021 году ППК «Фонд» приняла решение о выплате компенсаций участникам долевого строительства данного объекта, о чем ходатайствовало правительство Новосибирской области. Теперь право аренды земельного участка с недостроенным домом на нем будет продано с аукциона, начальная цена лота составляет 53 400 000 рублей. Дата окончания приема заявок совпадает с датой проведения торгов — это 25 октября 2023 года. Итоги аукциона подведут 1 ноября этого года.

В 2016 году мэрия Новосибирска подала в суд на застройщика ООО «НовоКомСтрой», сумма запрошенной компенсации убытков и взыскания необоснованного обогащения составляла 76,3 млн рублей. Причиной стало то, что в конце 2013 года стройкомпания заключила с муниципалитетом контракт на приобретение 32 квартир в том самом здании на Приморской, 28/1. Ключи от квартир городские власти должны были получить до конца 2015 года, но этого так и не произошло. Суд удовлетворил иск городских властей лишь частично — с застройщика взыскали 63,1 млн рублей.

В 2018 году директору «НовоКомСтроя» Вячеславу Кану утвердили обвинительное заключение. В мае 2019-го он был признан виновным в хищении в особо крупном размере и приговорен к четырем годам лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что другой новосибирский долгострой ввели в эксплуатацию.