Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора одного из лесоперерабатывающих предприятий Иркутской области. Мужчина задолжал своим сотрудникам немногим менее трех миллионов рублей. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Иркутской области.

По версии следствия, в 2022-2023 гг. гендиректор компании, занятой переработкой древесины на территории Казачинско-Ленского района, накопил задолженность по зарплатам перед своими сотрудниками в размере более 2,7 млн рублей. При этом, как сообщается, денежные средства предприятия, которые возможно было направить на оплату труда, тратились на текущие хозяйственные нужды организации. Расследование осуществлялось следователями СК.

38-летний мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. После внесенного прокуратурой представления и заявления в суд о взыскании задолженности, все долги по зарплате перед сотрудниками предприятия были погашены.

Ранее мы рассказывали, что благодаря вмешательству прокуратуры в Тулуне Иркутской области достроили защитную дамбу от паводков.