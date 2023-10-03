Ассоциация представителей электронной торговли начала работать в Новосибирской области

В ходе мероприятия состоялась открытая дискуссия об эффективных инструментах взаимодействия между субъектами на рынке электронной торговли и органами государственной власти региона. Заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Максим Останин подчеркнул важность создания такой ассоциации: в первую очередь, её деятельность будет направлена на улучшение законодательства и нормативно-правовой базы в пользу производителей и продавцов, для улучшения условий бизнеса и популяризации электронной торговли в целом.

«Важно также отметить, что данная ассоциация будет служить платформой для общения и обмена опытом между производителями, продавцами и представителями маркетплейсов. За счёт улучшения качества обслуживания потребителя повысится общий уровень продаж, а разработка и внедрение стандартов по цифровой безопасности обеспечит прозрачность и безопасность сделок и нивелирует возможные риски по транзакциям», – прокомментировал Максим Останин.

По данным Rusprofile, президент АПЭТ Сибирь — Алексей Москаленко, который также является соучредителем строительного маркетплейса «Эйс.Маркетплейс». В пресс-службе регионального минпромторга «Континенту Сибирь» подтвердили эту информацию.

Меры поддержки IT компаний на территории Новосибирской области представил начальник управления стратегического планирования и финансового учета министерства цифрового развития и связи региона Сергей Пустынников. Он отметил, что Новосибирская область входит в ТОП-5 по уровню индустрии разработки программного обеспечения. «С 2022 года в нашем регионе запущены масштабные меры поддержки ИТ-компаний. Сюда входят такие федеральные меры как налоговые льготы, грантовая поддержка, а также региональные, к примеру инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Компании, специализирующиеся на электронной торговле, могут обращаться за господдержкой – мы всегда открыты к диалогу», – подчеркнул Сергей Пустынников.

В мероприятии приняли участие представители крупных маркетплейсов в Новосибирской области, эксперты индустрии.

Весной 2023 года Министерство экономического развития РФ зафиксировало 13-кратный рост числа компаний МСП в сфере электронной торговли по России. В настоящее время в Новосибирской области вид деятельности, связанный с торговлей через интернет имеют 5,8 тыс. субъектов МСП (в том числе 564 – юридические лица). В 2023 году 13% всех вновь зарегистрированных субъектов МСП имеют вид деятельности – торговля через интернет (2291 из 17574).

Ранее мы писали о том, что новосибирский центр «Мой бизнес» и региональный минпромторг запускают новый поток «Школы торговли».