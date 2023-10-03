Все вагоны поездов новосибирского метро планируется заменить новыми не позднее 2029 года. Переговоры с производителями подвижных составов на эту тему уже ведутся. Об этом, со ссылкой на губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, сообщил ТАСС.

В интервью агентству глава региона заявил, что нынешние вагоны «еще себя не изжили», но, в связи с ростом пассажиропотока и запросом на увеличение комфорта поездок в метро, область планирует увеличить количество вагонов в составах новосибирского метрополитена и обновить их парк. Андрей Травников сообщил, что на данный момент ведутся переговоры с АО «Трансмашхолдинг», к 2024 году должно быть принято решение о начале закупок.

По словам губернатора, в первой партии планируется приобрести от двух до четырех новых составов, которые затем будут проверены в эксплуатации на соответствие необходимым характеристикам и надежность. Полное обновление парка вагонов городского метро планируется завершить до 2029 года. Это необходимо сделать, в том числе, из-за того, что срок эксплуатации вагонов, в которых пассажиры новосибирского метро ездят сейчас, истекает в 2031 году.

Основными приоритетами развития метрополитена в столице Новосибирской области глава региона назвал ввод в строй станции «Спортивная», завершение строительства второго перегона между «Березовой рощей» и «Золотой нивой», а также продление Дзержинской линии метро со строительством двух новых станций и электродепо в конце.

Тем временем, очередной сдвиг сроков запуска станции «Спортивная» в мэрии Новосибирска объяснили необходимостью повторной экспертизы объекта: при подаче документов на нее в прошлый раз не был учтен факт замены некоторого оборудования (например, эскалаторов) в процессе строительства объекта.