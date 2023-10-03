Каковы итоги межпарламентской конференции «Россия – Латинская Америка»?

В Москве завершилась первая межпарламентская конференция «Россия — Латинская Америка». В ее составе работал депутат Госдумы Александр Аксёненко. Парламентарий из Новосибирска в дни форума сопровождал делегацию из Кубы.

Более 60 лет эта страна живет под жесточайшими санкциями, но, как отметил у себя в тг-канале Аксёненко, «несмотря на явные экономические сложности, Остров свободы не отказывается от завоеваний революции в угоду США». В 2021 году США вернули Кубу в список стран — спонсоров терроризма, из которого она была исключена при президенте Бараке Обаме. Отметим, что Россия осудила и не поддержала это решение.

«Когда-то связь между Кубой и Советским Союзом была очень тесной, сейчас она не утрачена, но, к сожалению, уже не такая обширная, как могла и должна была быть. И наша задача, как я вижу, возродить наследие прошлого. Помимо парламентской работы, я являюсь членом Российского общества дружбы с Кубой в Новосибирске. Самому обществу скоро исполняется 60 лет, в Новосибирске отделение открыто не так давно. Наше общество отправляло гуманитарную помощь во время COVID-19, содействовало открытию памятника Фиделю Кастро в Москве в прошлом году. То есть контакты, конечно, поддерживались на разных уровнях, а сейчас, уверен, они будут обрастать новыми достигнутыми соглашениями. Мы снова в одной лодке с нашим братьями», — рассказал депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко.

Уже в мае, по словам Аксёненко, был подписаны ряд соглашений между нашими государствами. В их числе — меморандум о сотрудничестве в области строительства между министерствами строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Он определяет приоритетные направления: модернизация заводов и предприятий по производству строительных материалов и оборудования на Кубе.

«Сейчас Куба остро нуждается в поддержке зерном, топливом и удобрениями. Об усугублении ситуации на острове мы слышали на проводимых встречах с кубинскими коллегами. Ожидаем, что прошедший форум «Россия — Латинская Америка» поспособствует оказанию помощи Кубе. Я как член депутатской группы Госдумы РФ по связям с парламентом Республики Куба буду всячески поддерживать позитивные решения в данном направлении, выраженной в реальной поддержке братского нам народа», — выразил уверенность парламентарий.

Отметим также, что одним из центральных событий форума стало подписание соглашения о присоединении Госдумы РФ к Центральноамериканскому парламенту ПАРЛАСЕН в качестве постоянного наблюдателя.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирский депутат Александр Аксёненко посещал Китай в составе парламентской делегации.