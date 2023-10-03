Участниками Всероссийских соревнований по спортивной гимнастике на призы Евгения Подгорного и Ивана Стретовича 6+ в этом году стали не только спортсмены из российских городов, но и представители Казахстана и Белоруссии. Приветствовать их в Новосибирск приехали прославленные гимнасты — Светлана Хоркина и Эмин Гарибов.

В Новосибирске прошли масштабные состязания по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Евгения Подгорного и серебряного призера Олимпийских игр Ивана Стретовича. За три дня — 29, 30 сентября и 1 октября — в «Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного» свое мастерство показали более 100 спортсменов из 15 регионов страны, включая такие города, как Москва, Барнаул, Кемерово, Владивосток, Омск, Томск, Тюмень, Владимир, и многие другие.

Кроме того, в турнире участвовали спортсмены из Казахстана и Белоруссии. Напомним, с апреля текущего года Минспорта России разрешило зарубежным спортсменам выступать в соревнованиях всероссийского статуса. А ранее на заседании оргкомитета соревнований стало известно и о возможном участии гимнастов из Армении и Турции.

Однако и сложившийся в итоге состав участников сделал эти спортивные состязания заметным событием для Новосибирска. Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике стали продолжением турниров на призы Евгения Подгорного, которые проводились в нашем городе начиная с 2003 года и до сих пор носили лишь региональный характер.

На церемонии открытия соревнований 29 сентября зрители и спортсмены стали свидетелями грандиозного светомузыкального шоу с номерами воспитанниц Спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике и юных каратистов из клуба «Успех». К участникам соревнований в день открытия обратились представители власти и известные спортсмены.

Так, врио министра спорта региона Сергей Ахапов напомнил о сложившейся в стране традиции, когда олимпийские чемпионы устраивают турниры на свои призы. В этой традиции он заметил хорошую мотивацию для всех начинающих спортсменов.

«Практически все олимпийские чемпионы проводят турниры на свои призы — в греко-римской борьбе, фехтовании, баскетболе, других видах спорта. Это отличная популяризация именно олимпийских видов спорта, их развитие, вовлечение детей в спорт… Спортивная гимнастика — один из самых ярких, сложных и интересных видов спорта. Сегодня зал наполнен особыми эмоциями олимпизма и чемпионства, потому что наших спортсменов приехали поддержать их друзья — Светлана Хоркина и Эмин Гарибов. Это правильно, потому что все спортсмены растут в команде, им важно чувствовать плечо товарища», — отметил Сергей Ахапов.

Спикер Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев обратил внимание на прекрасное состояние и техническое оснащение «Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного», где проходили состязания гимнастов — участников всероссийских соревнований.

«Мы, зрители, имеем возможность наблюдать, а спортсмены выступать на снарядах и показывать свое мастерство в одном из лучших залов нашей страны. Уверен, именно на таких турнирах, как этот, происходит скачок, рост в развитии спортсменов. Соревнования дают ребятам возможность становиться сильнее и идти к своим Олимпийским играм. Потому что спортсмен вырастает именно в условиях серьезной конкуренция — на сборах и соревнованиях. Это важно и для наших, новосибирских спортсменов — спортивных гимнастов, которые могут в высокой конкурентной борьбе показать свой профессионализм, развитие и мастерство», — отметил Дмитрий Асанцев, сам много лет посвятивший профессиональным занятиям карате.

По словам спикера, в Новосибирске возможности заниматься гимнастикой и другими видами спорта есть у всех — даже тех, кто не планирует связать свою жизнь с профессиональным спортом. Вот уже четвертый год в городе реализуется проект «Территория детства», по которому во дворах жилых домов установили более 160 спортивных площадок с оборудованием для воркаута. Такая альтернатива профессиональной спортивной гимнастике, по мнению Дмитрия Асанцева, помогает развивать массовый детский спорт, тренировать выносливость и силу. Очень часто с ребятами на таких площадках работают профессиональные инструкторы, а сами депутаты горсовета периодически организуют на своих округах спортивные турниры по разным направлениям.

Двукратная победительница Олимпийских игр, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Светлана Хоркина поблагодарила Евгения Подгорного за организацию соревнований и вклад в воспитание профессиональной смены.

«У спортсмена две жизни — спортивная и гражданская. И порой в гражданской жизни непросто вновь встать на тот высокий уровень, который достиг в спорте. Спасибо вам за воспитание подрастающих спортсменов-гимнастов. Для Федерации спортивной гимнастики очень важно, чтобы опыт заслуженных спортсменов передавался дальше! И я очень надеюсь, что участвующие в соревнованиях ребята повторят ваши успехи. А также буду счастлива, если они их превзойдут», — выразила надежду прославленная гимнастка.

Перед началом соревнований Светлана Хоркина лично вручила некоторым гимнастам звания мастеров спорта. Она пожелала им не оставлять зал и в будущем стать тренерами для подрастающего поколения.

Олимпийский чемпион, президент Федерации спортивной гимнастики Новосибирской области Евгений Подгорный вспомнил о своих первых шагах в спорте. «Помню, как занимался еще в полуподвальном зале ДК имени Горького. Тогда мне казалось, что олимпийская вершина недостижима. Но я видел примеры победителей, мне также очень хотелось стать чемпионом, и я шел к своей цели!» — подчеркнул Евгений Подгорный.

Под большим впечатлением от церемонии открытия Всероссийских соревнований по спортивной гимнастике на призы Евгения Подгорного и Ивана Стретовича остался двукратный чемпион Европы и капитан сборной России по спортивной гимнастике Эмин Гарибов. Он также обратился к участникам состязаний и пожелал им спортивных достижений и побед.