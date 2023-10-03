Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в Красноярском крае. По информации местных силовиков, руководители коммерческих организаций и научного объединения вступили в сговор и похитили деньги, выделенные на строительство объектов корпорации Росатом в Железногорске. Информацией об этом поделился ТАСС.

Сообщается, что факт мошенничества обнаружили сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Красноярскому краю. По их информации, двое представителей научно-производственного объединения «Элерон» (директор и руководитель производственно-диспетчерского отдела железногорского подразделения НПО) вступили в сговор с директорами двух коммерческих организаций.

Как сказано в сообщении, представители «Элерона» предоставили недостоверные документы о фиктивно выполненных работах по постройке объектов по госконтракту. Получив денежные средства в качестве оплаты работ по контракту, фигуранты похитили их. Сумма ущерба, как сообщается, равна 7 млн рублей. Управлением МВД по Железногорску возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигурантам дела может грозить до 10 лет лишения свободы.

В одном из предыдущих материалов мы сообщали, что прокуратура потребовала аннулировать договор дарения «Платинум Арены» Красноярскому краю.