Проверка системы оповещения пройдет в Новосибирской области

Ольга Степанова
 
В Новосибирской области пройдет проверка системы оповещения
Фото: nso.ru

Проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет 4 октября во всех субъектах России, сообщают в пресс-центре правительства Новосибирской области. Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В Новосибирской области 4 октября в 10:40 пройдет проверка сирен и громкоговорителей. В 10:43 вещание общероссийских обязательных общедоступных теле — и радиоканалов будет замещено сигналом гражданской обороны.

Как сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области, информация о проверке системы оповещения будет доступна в мобильном приложении «МЧС России». Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор (любой общедоступный канал) или радио и прослушать информационное сообщение.

Данный комплекс мероприятий позволяет объективно проверить работоспособность оконечных средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения. Это необходимо делать, чтобы быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, какая роль отведена Новосибирску в становлении литиевой отрасли в России.

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