В Новосибирске завершено строительство долгостроя на улице Зорге

В Новосибирске завершилось строительство еще одного из долгостроев Кировского района — дома № 229/1, стр. 1 по ул. Зорге. Под контролем регионального министерства строительства дом введен в эксплуатацию, сообщают в пресс-центре областного правительства.

Заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов отметил, что с начала года в регионе решены проблемы уже семи долгостроев: первым был введен один из крупнейших долгостроев региона — дом № 12 в микрорайоне Закаменский. Затем закончилась история долгостроев по ул. Кропоткина, 130/6 и по ул. Галащука, 15. Летом введены в эксплуатацию дом по ул. Пролетарской, 1 на Ключ-Каменском плато, дом на ул. Волховской, 37 и проблемный объект по ул. Оловозаводской, 18/5. Теперь разрешение на ввод получил дом по ул. Зорге, 229/1, стр. 1. В общей сложности в 2023 году уже решены проблемы 1310 дольщиков.

«Для завершения строительства этих долгостроев применялись разные механизмы. Так, дом в Закаменском достроен силами регионального фонда защиты прав дольщиков во взаимодействии с федеральным ППК «Фонд развития территорий», другие дома введены в эксплуатацию благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов, для некоторых объектов требуется организационная помощь в прохождении судебных процедур, решении вопросов с ресурсоснабжающими организациями. Дом на Зорге — как раз пример, когда при кураторстве министерства строительства удалось решить все вопросы и наконец-то поставить точку в истории с этим долгостроем. Решены проблемы 47 обманутых дольщиков, в ближайшее время они отметят новоселье», — отметил Дмитрий Богомолов.

Возведение дома по ул. Зорге на 338 квартир стартовало в 2015 году, когда было выдано разрешение на строительство. Первоначальный застройщик — ООО «Авангардстрой» — не справился со своими обязательствами и был признан банкротом. В мае 2022 года состоялась передача прав застройщика — завершением строительства 27-этажного дома занималось ООО «Темпо». Застройщик оперативно и качественно достроил проблемный объект, готовность которого на момент передачи составляла всего 50%. 29 сентября 2023 года дом введен в эксплуатацию.

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